Jasa Marga Perpanjang One Way Hingga 395 Km

Bekasi: Jasa Marga memperpanjang rekayasa lalu lintas satu arah atau one way menuju Jakarta hingga 395 kilometer. Perpanjangan ini berlaku sejak pukul 22.20 WIB, Jumat, 6 Mei 2022.Pemberlakuan one way mulai dari Km 442 Simpang Susun (SS) Bawen Jalan Tol Semarang-Solo sampai Km 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru, mengatakan perpanjangan dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian."Sebelumnya, one way dari Km 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang juga telah diperpanjang sampai Km 428 Jalan Tol Semarang ABC sejak pukul 15.00 WIB," kata Heru, Jumat, 6 Mei 2022.Heru menyampaikan saat ini pihaknya memaksimalkan kapasitas transaksi di GT Cikampek Utama menuju Jakarta.Baca: Beragam Jurus Antisipasi Kepadatan Puncak Arus Balik Lebaran 2022 "Saat ini Jasa Marga mengoperasikan 28 dari total 32 lajur transaksi yang tersedia," ucapnya.Ia mengimbau pengguna jalan selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara juga harus mematuhi rambu-rambu serta mengikuti arahan petugas di lapangan."Pastikan kecukupan perbekalan, saldo uang elektronik dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman," ucap Heru.