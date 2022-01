Harga Minyak Goreng Kemasan di Palembang Masih Rp20.000 per Liter

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Palembang: Harga minyak goreng di Kota Palembang, Sumatra Selatan masih cukup tinggi. Padahal pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan harga eceran minyak goreng, namun belum berimbas besar di Palembang.Harga minyak goreng kemasan di sejumlah pasar tradisional di Palembang masih berkisar Rp19.000-20.000 per liter.."Kami masih jual minyak goreng kemasan Rp20.000 per liter," ucap Darmadi, pedagang sembako di Pasar Bukit Kecil Palembang, Kamis, 6 Januari 2022.Untuk harga sembako lain, kata dia, masih stabil. Beras premium Rp12.000 per kilogram, telur ayam sudah turun menjadi Rp25.000 per kilogram, kedelai impor Rp12.000 per kilogram, gula pasir kemasan Rp12.500-13.000 per kilogram, tepung terigu curah Rp8.000 per kilogram dan sebagainya."Memang yang masih mahal adalah minyak goreng, permintaan konsumen juga tidak bekurang," jelasnya.Baca juga: Nelayan Bangka Barat Diminta Waspada Cuaca Ekstrem Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatra Selatan, Ahmad Rizali, mengatakan, penurunan harga minyak goreng masih belum ideal jika dibandingkan dengan tahun lalu.Menurutnya, jika harga di pasaran untuk minyak goreng kemasan sudah Rp19.000 per liter, artinya di tingkat distributor sudah menyentuh Rp17.500 per liter.Sementara, harga normal minyak goreng yang diharapkan dapat dibeli oleh masyarakat di kisaran Rp12.000-Rp13.000 per liter."Karenanya, Pemprov Sumsel sesuai dengan instruksi dari Kementerian Perdagangan akan merancang dilakukannya operasi pasar tahap kedua," kata dia.Sebelumnya Pemprov Sumsel sudah melakukan operasi pasar tahap pertama di sejumlah pasar tradisional Palembang sejak 22 Desember 2021 bekerja sama dengan Bulog dengan melepas 25.200 liter minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Menurutnya, upaya ini cukup berhasil untuk menurunkan harga minyak goreng."Mengenai titik-titik lokasinya dan jadwal operasi pasar tahap kedua ini akan kami rapatkan. Namun pelaksanaannya akan segera dilakukan," terang dia.