Hotel Kapsul Bandara Soetta, tak Takut Ketinggalan Pesawat

PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Soekarno-Hatta segera mengoperasikan Digital Airport Hotel berkonsep hotel kapsul di Terminal 3 Domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta.Senior Manager Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Febri Toga Simatupang menyatakan hotel kapsul yang bertema pesawat antariksa nan futuristik ini merupakan yang pertama di bandara Indonesia."Ini menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara pertama di Indonesia yang memiliki hotel kapsul modern," kata Febri, Rabu, 1 Agustus 2018.Sejumlah fasilitas yang melengkapi kebutuhan penumpang ini, dilengkapi access card, TV kabel, tempat tidur dan bantal berkualitas, selimut, serta dua USB charging port."Free wifi, USB charger port, sharing shower area dengan air panas/dingin, loker yang ukurannya cukup menyimpan barang handcarry di kabin pesawat," kata dia.Amenities yang diberikan cukup lengkap. Tamu hotel kapsul dapat memakai peralatan mandi, sandal, dan satu botol air mineral secara gratis.Penumpang yang ingin merasakan pengalaman hotel kapsul bisa mendatangi Terminal 3 Ultimate, tepatnya di lantai 1 Area Kedatangan.Ada dua tipe kamar kapsul yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan penumpang bandara."Hal yang membedakannya pada ukuran TV-nya. Untuk tipe Alpha TV berukuran 22 inch dan mendapat mini portable table. Sedangkan untuk tipe Beta, TV-nya berukuran 32 inch tanpa mini portable table," jelas Febri.Ratenya pun sangat terjangkau. Untuk rate kedua tipe itu publish rate-nya Rp375 ribu per malam dan Rp250 ribu per enam jam."Tetapi kapsul ini hanya bisa memuat satu orang karena telah diukur sedemikian rupa, kecuali dengan anak di bawah usia lima tahun," bilang Febri.Bagi penumpang yang khawatir kesiangan ketika akan penerbangan pagi dan masih bingung cari tempat menginap yang nyaman ketika transit, kini tidak perlu khawatir lagi.(SUR)