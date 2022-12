Harga Kebutuhan Pokok di Kota Yogyakarta Meroket Jelang Libur Nataru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Yogyakarta: Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Evi Wahyuni menyampaikan, harga cabai, beras, dan telur tinggi sejak Jumat pekan lalu. Pihaknya pun melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mengantisipasi lonjakan harga Hargai cabai merah keriting naik dari harga Rp30 ribu per kilo menjadi Rp35 ribu per kilogram pada Minggu ini. Sementara itu, harga cabai merah besar juga naik dari harga Rp35 ribu per kilogram menjadi Rp40 ribu per kilogram. Harga beras naik premium naik dari harga Rp9.500 per kilogram menjadi Rp11 ribu per kilogram dan beras medium naik dari harga Rp10 ribu per kilogram menjadi Rp11.500 per kilogram.Harga telur juga masih relatif tinggi walau sudah mulai turun. Sebelumnya, harga telur di beberapa pasar Kota Yogyakarta sempat menyentuh Rp30 ribu per kilogram, tetapi kemudian turun menjadi Rp28 ribu per kilogram.Ia menyebut, penaikan tersebut sebenarnya tergantung pasokan dari distributor, terutama dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2023. Selain itu, penaikan harga juga bisa disebabkan cuaca hujan yang mengakibatkan panen berkurang, padahal kebutuhan meningkat."(Stok) di Kota Yogyakarta masih memenuhi kebutuhan, namun permintaan naik, sehingga ada beberapa komoditas mengalami kenaikan," ujarnya di Kota Yogyakarta, Selasa, 12 Desember 2022.Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta terus melakukan kegiatan operasi di pasar-pasar di Kota Yogyakarta untuk mengantisipasi kenaikan harga di masyarakat. Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat tidak panik terhadap kenaikan menjelang Nataru.