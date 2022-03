Harga Minyak Goreng Curah di Medan Capai Rp20 Ribu per Liter

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Medan: Pedagang warung nasi pinggir jalan menyebut harga minyak goreng curah di Kota Medan, Sumatera Utara, terus meroket menyentuh Rp20 ribu per liter di daerah ini."Minyak goreng curah terus naik di pajak (pasar). Kini harganya mencapai Rp20 ribu per kilogram," terang Wati, 40, pedangang warung nasi di Jalan Mesjid, Medan, Sabtu, 26 Maret 2022.Bila di tempat langganan minyak goreng curah, pihaknya bisa memperolah seharga Rp19 ribu per kg. Namun, lanjut dia, di tempat itu sering kehabisan stok persediaan alias langka.Kondisi ini terjadi, setelah Kementerian Perdagangan mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sawit, baik curah, kemasan sederhana maupun kemasan premium.Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022, pemerintah melepas harga minyak goreng kemasan ke pasar, sedangkan minyak goreng curah disubsidi dengan HET Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.Baca juga: Harga Minyak Goreng di Gorontalo Utara Capai Rp29 Ribu per Liter "Untuk sehari-hari kami menggoreng ikan dan lainnya membutuhkan lima kilogram minyak goreng curah. Saya tidak berani menaikkan harga nasi, karena takut pembeli lari ke tempat lain," ungkap Wati.Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis, mengaku hingga kini terus memantau lonjakan harga minyak goreng di pasaran, setelah pemerintah melepas harga komoditas ini.Data terakhir pihaknya menyebut, bahan persediaan kebutuhan minyak goreng baik curah dan kemasan di tingkat distributor dan gudang tercatat 2.238 ton."Stok minyak goreng itu cukup untuk 1,5 bulan, selain pabrik masih terus memproduksi. Kalau kebutuhan di Kota Medan sekitar 1.826 ton per bulan," ucap Emilia.