One Way di GT Kalikangkung Kembali Diperpanjang Hingga Halim

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(NUR)

Bekasi: Rekayasa lalu lintas one way atau satu arah diperpanjang dari KM 414 GT Kalikangkung sampai KM 03+500 Halim. Perpanjangan one way tersebut dilakukan sejak pukul 07.00 WIB."Atas diskresi Kepolisian, Jasa Marga mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way dari Km 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Semarang-Batang sampai Km 03+500 Halim," kata Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru, Sabtu 6 Mei 2022.Dia menyatakan pihaknya mengimbau agar pengguna jalan selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara juga harus mematuhi rambu lalu lintas.Baca: Arus Balik di Jalur Lintas Gentong Tasikmalaya Padat "Ikuti arahan petugas di lapangan dan pastikan kecukupan perbekalan, saldo uang elektronik dan BBM sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan lebih nyaman," ujarnya.Sebelumnya, Jasa Marga kembali memperpanjang rekayasa lalu lintas satu arah atau one way arah Jakarta yang kini mencapai 395 Km mulai 22.20 WIB, Jumat 6 Mei 2022. Pemberlakuan one way itu mulai dari Km 442 Simpang Susun (SS) Bawen Jalan Tol Semarang-Solo sampai Km 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek.