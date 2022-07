Iduladha Sepekan Lagi, Harga Pangan Naik Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SUR)

Jakarta: Harga kebutuhan pokok merangkak naik menjelang Hari Raya Iduladha yang jatuh pada 10 Juli 2022. Kenaikan harga yang mencapai 3 kali lipat kondisi normal ini terlihat di sejumlah pasar tradisional kawasan Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur.Salah satunya, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Wonokromo, Surabaya. Masyarakat beralih dari daging sapi karena wabah PMK terus merebak dan menyebabkan harga ayam broiler potong naik hingga Rp37.000 per kilogram."Kenaikan harga ini karena meningkatnya permintaan," kata reporter Metro TV Anwar Fuadi melaporkan untuk program Metro Siang di Metro TV, Minggu, 3 Juli 2022.Sementara itu, harga daging sapi berkisar di angka Rp115.000 per kilogram. Harga bumbu dapur turut mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat. Harga cabai yang sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram melonjak hingga Rp100.000 per kilogram.Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Patra, Jakarta Barat. Harga cabai di pasar tradisional kawasan Ibu Kota mencapai Rp120.000 per kilogram.Harga bawang merah di pasar ini juga terus merangkak naik semenjak Idulfitri. Harga bawang merah yang normalnya ada di kisaran Rp28.000 per kilogram saat ini mencapai Rp75.000 per kilogram.Harga bahan pokok yang terus naik ini dikeluhkan banyak pedagang. Pedagang mengaku harus mengeluarkan modal yang lebih besar untuk membeli barang dari produsen.Mereka berharap pemerintah dapat membantu untuk mengontrol harga bahan pokok yang ada di pasaran.