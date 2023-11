Pengamanan Wisata Bromo Selama Libur Nataru Diperketat

Daviq Umar Al Faruq • 28 November 2023 14:23



Malang: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) bakal menyiagakan personel pengamanan khusus selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal itu untuk mengantisipasi meningkatnya kunjungan wisatawan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur dan sekitarnya selama masa libur akhir tahun 2023. "Seperti biasa untuk akhir tahun, TNBTS akan melakukan pengamanan khusus guna mengantisipasi peningkatan kunjungan," kata Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS, Septi Eka Wardhani, Selasa, 28 November 2023. Septi menyebutkan, tidak ada penambahan kuota kunjungan wisatawan ke kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya selama libur Nataru. Kuota yang ditetapkan pada masa libur akhir tahun tetap sama dengan hari biasa yakni sebanyak 2.752 orang wisatawan per hari. "Untuk kuota tetap dalam jumlah (2.752 kunjungan per hari) tersebut," imbuhnya. Kuota 2.752 orang wisatawan tersebut terbagi ke dalam beberapa kawasan. Antara lain pada kawasan Bukit Cinta untuk 126 orang per hari, Bukit Kedaluh 401 orang per hari, Penanjakan, 823 orang per hari, Mentigen 206 orang per hari dan Savana Teletubbies sebanyak 1.196 orang per hari. Septi mengimbau kepada seluruh wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan TNBTS untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya yaitu membeli tiket masuk kawasan TNBTS melalui sistem booking online. Kemudian, wisatawan juga diingatkan untuk tidak membawa senjata api atau peralatan yang digunakan untuk berburu. Wistawan juga dilarang melakukan perusakan atau vandalisme fasilitas wisata, serta tidak membuat api unggun atau perapian di dalam kawasan yang dapat menimbulkan kebakaran. "Kepada seluruh pengunjung yang beraktivitas di dalam kawasan TNBTS, dimohon untuk bisa mengikuti aturan yang berlaku," tegasnya. Di sisi lain, TNBTS juga meminta kepada seluruh wisatawan untuk tetap menjaga kondisi kesehatan selama berwisata di Gunung Bromo. Sebab selama libur Nataru, diperkirakan sudah masuk dalam musim hujan.





