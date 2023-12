Obyek Wisata di Solo Banjir Pengunjung saat Libur Nataru

Triawati Prihatsari • 25 Desember 2023 20:36



Pada hari biasa, pengunjung Solo Safari sekitar 2.000 pengunjung per hari. Jumlah tersebut naik tiga kali lipat pada momen libur Natal 2023.



"Kemarin kami close di angka 6.000 pengunjung. Hari ini baru siang sudah mencapai 5.000 pengunjung. Diperkirakan sampai nanti pas tutup, kunjungan bisa mencapai 8.000 orang," kata General Manager Solo Safari Shinta Adithya, di Solo, Senin, 25 Desember 2023.

Shinta menjelaskan pihaknya melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung tersebut. Di antaranya dengan menambah titik penjualan makanan dan minuman di dalam Solo Safari, serta penambahan kursi.

Hal senada terjadi di Museum Keraton Solo. Pada libur panjang nataru kali ini, jumlah pengunjung naik hingga 30 persen. Pengurus museum Iput mengakui jumlah pengunjung di museum dalam periode yang sama naik dibandingkan tahun lalu.



"Ada peningkatan pengunjung di banding tahun 2022 lalu. Nataru di tahun 2022 lalu pengunjung wisatawan yang berkunjung di museum keraton mencapai 1700 an. Kalau tahun ini, mulai Sabtu-Minggu kemarin kurang lebih sampai 1900an orang," ungkapnya.



Sementara tarif masuk museum keraton Solo untuk wisatawan domestik dewasa Rp35 ribu per orang, serta tiket untuk pelajar Rp 25 ribu per orang. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara Rp60 ribu per orang.









