Pj Gubernur Sumsel Sebut Harga Bahan Pokok di Lubuk Linggau Terkendali

Deny Irwanto • 26 Desember 2023 23:28



Lubuk Linggau: Penjabat Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menyebut harga bahan pokok di Lubuk Linggau cenderung stabil saat momen Natal dan Tahun Baru. Hal ini didapat dari hasil tinjauannya ke salah satu pasar murah di Pasar Bukit Sulap, Lubuk Linggau. "Alhamdulilah kebutuhan harga bahan pokok rata-rata di Nataru ini cukup terkendali di Sumsel khususnya di Lubuklinggau," kata Fatoni melalui keterangan tertulis, Selasa, 26 Desember 2023. Ia memerinci harga cabai di Pasar Bukit Sulap sudah turun. Begitu juga harga bawang putih. Fatoni menyebut harga daging dan telur juga stabil. Di Pasar Bukit Sulap, harga cabai rawit Rp10 ribu per setengah kilogram, lalu, cabai merah Rp 8 ribu per seperempat kilogram. Harga beras Rp50 ribu per 5 kilogram, kemudian daging Rp130 ribu per kilogram. Harga telur Rp41 ribu per karpet. Lalu, bawang merah Rp27 ribu dan bawang putih Rp30 ribu per kilogram. "Rata-rata cukup baik harganya. Ini berkat kerja sama kita semua berkat operasi pasar dan masyarakat yang melakukan gerakan menanam," jelas Fatoni. Fatoni mengatakan Pemprov Sumsel bersama pemerintah kabupaten/kota akan terus melakukan upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok. Salah satunya dengan menggelar pasar murah. "Jadi, kita akan terus masif melakukan gerakan ini dan di tingkat provinsi, kabupaten/kota gelar pasar murah, pada hari Senin, Selasa, dan Kamis setiap pekannya," ungkapnya. Sementara itu Pj Wali Kota Lubuk Linggau, Trisko Defriansyah, berterima kasih atas perhatian Pj Gubernur Agus Fatoni dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil yang sudah memantau langsung pasar murah yang digelar di Pasar Bukit Sulap. "Stok sembako kita aman, termasuk beras kita sudah koordinasi dengan Bulog. Stok pangan lainnya aman bahkan terkendali," kata Trisko.





