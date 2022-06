Harga Tinggi, Cabai Busuk pun Laku di Pasar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Salatiga: Kenaikan harga cabai akibat gagal panen membuat sejumlah pedagang di Pasar Tradisional Blauran, Salatiga, Jawa Tengah, terpaksa menjual cabai rusak dan busuk. Cuaca buruk yang menerjang sejumlah wilayah dalam kurun waktu tiga hari belakangan membuat para petani cabai gagal panen.Harga cabai rawit merah naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Harga normalnya di kisaran Rp20.000 per kilogram.Sedangkan harga cabai rawit hijau naik Rp20.000 dari sebelumnya Rp10.000 per kilogram, menjadi Rp30.000 per kilogram. Harga cabai keriting merah naik menjadi Rp50.000 per kilogram dari Rp30.000 per kilogram."Kan ada cabe mahal dan yang ini (cabe rusak dan busuk) laku,” ujar Kusnanti, pedagang cabai, dalam tayangan Headline News di Metro TV, Kamis, 2 Juni 2022.Baca: Harga Melonjak, Petani Cabai di Jember Panen Lebih Awal Cabai rusak dan busuk yang telah disortir tersebut laris terjual. Sebab, para pembeli yang mayoritas pedagang warung makanan tidak mampu membeli cabai berkualitas bagus.Pedagang menjual cabai rusak dan busuk setengah harga setengah. Dijual rata-rata Rp25.000 per kilogram.