Jalur Mudik Lintas Limbangan Jabar Mulai Terapkan Satu Arah

Garut: Kepolisian Resor Garut memberlakukan sistem satu arah (one way) di jalur nasional Jawa Barat (Jabar) Selatan lintas Limbangan-Malangbong, Kabupaten Garut. Rekayasa ini untuk mengurai kepadatan karena telah terjadi peningkatan arus lalu lintas di jalur itu, Kamis pagi, 28 April 2022."Untuk saat ini baru satu kali melaksanakan one way kurang lebih hanya 15 menit, dipandang efektif untuk mengurangi kepadatan di Limbangan," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Garut AKP Undang Syarif Hidayat, Kamis, 28 April 2022.Ia menjelaskan sistem satu arah itu diberlakukan secara situasional yang diprioritaskan di jalur mudik nasional dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Pmberlakuan satu arah dalam waktu tertentu cukup efektif mengatasi kemacetan di titik-titik rawan kemacetan seperti di Pasar Limbangan.Baca: Volume Kendaraan Meningkat, Kemacetan Terjadi di Tol Japek-Cipali "One way dilakukan secara situasional dilihat daripada kepadatan kendaraan, kita prioritaskan kendaraan dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya, dalam rangka arus mudik," ucapnya.Ia menyampaikan pada H-5 Lebaran atau Rabu malam, volume kendaraan roda dua maupun empat di jalur nasional Limbangan menunjukkan peningkatan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Kondisi lalu lintas di jalur nasional Limbangan yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung, hingga Malangbong yang berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya dalam kondisi masih bisa diatasi sehingga tidak terjadi kemacetan panjang."Untuk masalah jalur masih bisa kita atasi dan tidak ada kemacetan," tutur Syarif Hidayat.