Tol Cipali Berlakukan Contra Flow Arah Jakarta

Subang: Setelah tidak jadi memberlakukan one way, Tol Cikopo Palimanan (Cipali) akhirnya memberlakukan contra flow sejak pukul 17.50 WIB.General Manager Operation ASTRA Tol Cipali, Suyitno, mengatakan pemberlakuan contra flow dilakukan mulai dari KM 132 sampai dengan KM 129 dan di KM 157 sampai dengan KM 147."Mulai diberlakukan sejak pukul 17.50," kata Suyitno dalam keterangan pers, Kamis, 5 Mei 2022.Baca: Volume Kendaraan Masuk Jakarta dari Tol Cikampek Utama Naik 68% Suyitno menuturkan pemberlakukan one way yang rencananya dilakukan sejak siang tadi, urung dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan situasi arus lalu lintas ramai lancar.Ia menambahkan penerapan one way maupun contra flow, merupakan diskresi dari pihak kepolisian. "Contra flow dan one way, diskresi pihak kepolisian," jelas Suyitno.Sementara Kapolda Jawa Barat, Irjen Suntana, mengatakan one way akan diberlakukan mulai besok. "One way besok mulai pukul 14.00 sampai 24.00," ujar Suntana.Namun menurut Suntana penerapan one way akan terus dievaluasi, menyesuaikan dinamikan arus lalu lintas di jalan tol.Jika arus lalu lintas sudah mulai landai, maka penerapan one way akan segera dievaluasi. Walaupun begitu, Suntana meminta warga tetap berpedoman dengan jadwal one way yang sudah direncanakan."Masyarakat agar menggunakan pedoman yang sudah disiapkan oleh pemerintah," ujar Suntana.