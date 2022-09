Harga Telur di Jepara Berangsur Turun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jepara: Harga telur ayam di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berangsur turun dalam sepekan terakhir. Saat ini harga telur ayam berada pada Rp29.000 per kilogram.Seorang pedagang kebutuhan pokok di Pasar Jepara Satu, Nur Sa'diyah, mengatakan telur seharga Rp29.000 per kilogram berlaku sejak kemarin."Sudah dua hari ini, sudah Rp29.000. Pembeli ya, juga sudah mulai banyak," kata Nur di Jepara, Jumat, 2 September 2022.Nur menjelaskan sejak sepekan terakhir harga telur ayam turun dua kali. Pertama turun dari harga Rp32.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Kemudian sejak dua hari lalu dari harga Rp30.000 per kilogram jadi Rp29.000 per kilogram."Mudah-mudahan harganya stabil lagi, tidak naik lagi," jelas Nur.Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jepara, Eriza Rudi Yulianto, mengatakan penurunan harga telur ayam jadi Rp29.000 hanya terjadi di beberapa pasar tradisional. Di Pasar Bangsri dan Pasar Pecangaan sampai saat ini masih Rp30.000 per kilogram."Ya, memang sudah ada yang turun. Seperti di Pasar Jepara Satu dan Jepara Dua hari ini sudah Rp29.000, tapi di beberapa pasar tradisional seperti Bangsri dan Pecangaan masih Rp30.000 per kilogram," ungkap Eriza.