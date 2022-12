Kendaraan Rombongan Kemenperin Terlibat Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bekasi: Kendaraan rombongan Kementerian Perindustiran terlibat kecelakaan beruntun di KM 12, Tol Jakarta-Cikampek, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi , Jawa Barat, Selasa, 27 Desember 2022.Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, Iptu Sahari, mengatakan terdapat dua kendaraan dari rombongan Kemenperin yang terlibat kecelakaan tersebut."Benar, melibatkan rombongan dari Kementerian Perindustrian, patwalnya dan kendaraan pick up," kata Sahari saat dikonfirmasi.Dia menerangkan peristiwa kecelakaan tersebut bermula saat mobil pick up bernopol T 8584 FL datang dari arah Cikampek ke Jakarta.Kemudian mobil pick up tersebut hendak yang melintas dari lajur 4 itu hendak berpindah ke lajur 3 dan menyerempet truk tidak dikenal. Setelah itu mobil pick up itu pun membentur pembatas jalan.Pada saat bersamaan, kendaraan Kemenperin yang dikawal sepeda motor Patwal melintas di sekitar lokasi kejadian.Benturan antara sepeda motor Patwal dan mobil pick up itu pun tidak terelakkan.Lalu salah satu mobil rombongan Kemenperin, Toyota Majesti bernopol B 1231 DKD, juga berbenturan dengan mobil pick up itu. "Body depan membentur body kanan kendaraan pick up," jelasnya.Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Korban yang terlibat kecelakaan mengalami luka ringan. "Korban luka yaitu pengendara motor Patwal dan sopir pick up, luka ringan dua-duanya," ungkapnya.Peristiwa kemacetan ini disebut menyebabkan kemacetan panjang dari sekitar Bekasi Barat hingga Gerbang Tol Bekasi Timur.Peristiwa evakuasi rombongan kendaraan Kemenperin dan mobil pick up tersebut pun tersebar di media sosial dan diunggah akun Instagram @bekasi.terkini.