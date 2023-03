Deep Purple Guncang Solo Malam Ini, 1.000 Tiket Masih Dijual On the Spot

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Solo: Sebanyak 1.000 tiket konser Deep Purple bakal dijual on the spot, mulai Jumat, 10 Maret 2023. Ribuan tiket dijual on the spot tersebut untuk kelas tribun dan festival."Beberapa kelas untuk tiket sudah terjual habis, di antaranya Green A, Green B, Purple dan Super Purple. Untuk sebagian tribun dan festival masih bisa diperoleh on the spot ya," ujar Founder Rajawali Indonesia Anas Syahrul Alimi, selaku promotor konser Deep Purple, Kamis, 9 Maret 2023.Sementara itu, seluruh personel Deep Purple, yaitu Ian Gillan (vokal), Roger Glover (bass), Ian Paice (drum), Don Airey (keyboard), dan Simon Mobride (gitar) telah tiba di Solo , Kamis, 9 Maret 2023. Sebelumnya, mereka sudah tiba di Jakarta pada Senin, 6 Maret 2023.Seluruh personel Deep Purple turut menghadiri kegiatan jumpa pers bersama personel grup band pembuka mereka, God Bless, Kamis, 9 Maret 2023, di Hotel Alila Solo. Vokalis Deep Purple Ian Gillan menyambut antusias konser mereka di Kota Solo kali ini.Terlebih, mereka kembali akan dipertemukan kembali dengan God Bless yang juga pernah satu panggung dengan mereka 48 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1975, di Jakarta."Luar biasa, bisa bertemu mereka (God Bless) kembali di sini," ujarnya.Antusias tinggi juga diutarakan Gitaris God Bless Ian Antono. Dia mengaku bahagia bisa mengulang kembali momentum bersejarah pertemuan God Bless dengan Deep Purple dalam konser di Solo"Ini pertemuan penting dan menjadi kado istimewa untuk God Bless," beber Ian.Di sisi lain, Deep Purple dijadwalkan bakal tampil selama tiga jam pada konser yang akan digelar di Edutorium UMS tersebut.