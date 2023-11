Presiden Jokowi Bakal Buka Piala Dunia U-17 di Stadion GBT Surabaya

Amaluddin • 09 November 2023 19:10



Surabaya: Presiden Joko Widodo akan membuka langsung gelaran Piala Dunia U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat, 10 November 2023. Pembukaan event international itu akan dimeriahkan oleh dua artis untuk menghibur pecinta bola.



"Kami sekarang tinggal menunggu perhelatan besok (Jumat), semua persoapan sudah 100 persen. Pak Ketua PSSI juga sampaikan seperti itu, dan kami sekarang menyempurnakan, melengkapi dan melakukan pembersihan sedikit," kata Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati, Kamis, 9 November 2023.



Selain Jokowi, pembukaan Piala Dunia U-17 akan dihadiri oleh Presiden FIFA Gianni Infantino, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) Erick Thohir, Menpora, Gubernur Jatim, Wali Kota Surabaya, Kapolri, Panglima, dan sejumlah pejabat lainnya.

Acara pembukaan nantinya akan menampilkan dua artis Wika Salim dan Aurelie Moeremans. Artis serba bisa blasteran Indonesia-Belgia itu bakal mendendangkan lagu medley No Comment-Rungkad yang diiringi 20 dancer.



Sementara Wika, penyanyi 31 tahun itu bakal membakar semangat suporter Merah Putih dengan menyanyikan lagu Bersama Garuda (We Are Together) bersamaan dengan 20 dancer. Serta beberapa pertunjukan lainnya juga bakal memeriahkan acara pembukaan nanti.



"Kepada dunia, kita akan tunjukkan bahwa Kota Surabaya mampu menjadi tuan rumah yang baik," ujarnya.



Pembukaan Pildun U-17 itu akan dibuka bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Pertandingan pembukaan akan diawali dengan laga Timnas Maroko melawan Timnas Panama, dan dilanjutkan dengan Timnas Indonesia menjamu Ekuador.

Wiwiek menegaskan persiapan pembukaan Piala Dunia U-17 Indonesia sudah 100 persen. Sejumlah infrastruktur pendukung sudah tersedia, termasuk papan skor digital tambahan di tribun sisi selatan.



"Hari ini, semua divisi sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin untuk mempersiapkan perhelatan nanti yang akan dibuka tanggal 10 November 2023. Jadi semua lini sudah terpasang, termasuk papan skor digital," ujarnya.



Menurut dia, pemasangan papan skor digital tambahan memang dioptimalkan dengan memasang strukturnya terlebih dahulu. "Kami kan memasang strukturnya terlebih dahulu kemarin, kalau sudah berdiri tinggal pasang, jadi lebih mudah," katanya.



Sejumlah infrastruktur pendukung seperti papan digital di sisi selatan, LED board, layar monitor video assistant referee (VAR), Local Area Network (LAN) jaringan internet untuk media di belakang gawang di Stadion GBT Surabaya. Kemudian persiapan untuk pembukaan seperti panggung utama dan pengeras suara juga sudah selesai.



