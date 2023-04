Arus Pemudik Melonjak, One Way Tol Cipali-Kalikangkung Diperpanjang hingga Dini Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SUR)

Jakarta: Sistem rekayasa lalu lintas satu arah (one way) dari KM 72 Tol Cipali, Jawa Barat, sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, hingga pukul 24.00 WIB, Rabu, 19 April 2023. Langkah tersebut diambil lantaran kenaikan volume kendaraan yang melintas di jalur tol.“One way seharusnya selesai pukul 24.00 WIB tadi malam. Namun, karena jumlah arusnya masih di atas ketentuan, maka diputuskan untuk tetap dilaksanakan one way sampai nanti malam pukul 24.00 WIB,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dikutip dari tayangan Breaking News di Metro TV, Rabu, 19 April 2023.Listyo berharap pemberlakuan skema one way ini melancarkan arus mudik. Terutama dari arah barat ke timur pulau Jawa.“Kemarin juga kita tanya rata-rata perjalanannya lancar, meskipun padat,” tuturnya.Listyo menambahkan bahwa lonjakan penumpang terjadi di seluruh moda transportasi. Namun, seluruh petugas menjamin terus mengawal kelancaran dan keamanan mudik tahun ini.“Mudah-mudahan mudik 2023 bisa terlayani dengan baik,” kata Listyo.Sebelumnya, Korlantas Polri resmi memberlakukan skema one way dari KM 72 Tol Cipali, Jawa Barat hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah pada pukul 14.50 WIB, Selasa, 18 April 2023. Sistem one way diterapkan usai petugas melakukan sterilisasi kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jawa Barat.