Ditinggal Kedua Orang Tua, Remaja di Situbondo Tewas usai Tenggak Miras Oplosan

Situbondo: Seorang remaja berinisial AS, 15, asal Desa/Kecamatan Arjasa, Situbondo, meregang nyawa. Sebelumnya, AS dibawa ke rumah sakit RSU dr Abdoerrahem setelah menenggak miras oplosan . Korban menggelar pesta miras di rumah neneknya yang sepi.Informasi yang dihimpun, sebelum meninggal, korban bersama 10 orang temannya melakukan pesta miras oplosan, Rabu ,16 November 2022. Korban mencampur alkohol 70 persen dengan salah satu minuman suplemen.Namun, setelah dua hari menenggak miras itu, korban mengalami gejala yang memprihatinkan, sehingga pihak keluarga langsung membawa AS ke RSU Situbondo . Sayangnya, AS mengembuskan nafas terakhirnya, setelah menjalani perawatan secara intensif petugas medis RSU Situbondo.Plt Kapolsek Arjasa, Polres Situbondo Iptu Adri mengatakan, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban mengajak 10 temannya untuk pesta miras di rumahnya. Sebab, saat itu, situasi rumah AS sepi.“Bahkan, berdasarkan keterangan sejumlah temannya yang diajak pesta miras oplosan, AS yang membeli sendiri miras oplosan tersebut,” ujar Iptu Adri, Sabtu, 19 November 2022.Menurut dia, berdasarkan informasi, AS broken homen lantaran ditinggal kedua orang tuanya, sehingga AS hanya tinggal bersama neneknya. Sedangkan saat AS bersama sejumlah temannya pesta miras oplosan, rumahnya dalam kondisi sepi."Saat AS dan teman-temannya pesta miras oplosan rumahnya sepi, karena neneknya sedang tidak ada di rumah,” kata Iptu Adri.Lebih jauh Adri menambahkan, meski dalam melakukan pesta miras oplosan AS bersama sejumlah orang temannya, namun 10 orang temannya tidak mengalami gejala yang memprihatinkan.“Berdasarkan keterangan sejumlah temannya yang juga pesta miras oplosan, mereka tidak mengalami gejala apa pun,” terang dia.