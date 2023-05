KPU Lebak-Banten Jaring Pemilih Muda ke Kampus dan Sekolah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEN)

Lebak: Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Lebak, Banten , menjaring pemilih muda untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 melalui penyelenggaraan program sosialisasi Goes to Campus dan Goes to School."Kegiatan sosialisasi Goes to Campus dan Goes to School untuk mendongkrak partisipasi kalangan muda, terutama mahasiswa dan pelajar agar menggunakan hak politiknya pada Pemilu 2024," kata Ketua KPU Kabupaten Lebak, Ni'matullah, di Lebak, Rabu, 31 Mei 2023.Penyelenggaraan sosialisasi program Goes to Campus dan Goes ke Perguruan Tinggi telah dilakukan seperti di Universitas Latansa Mashiro dan Universitas Setiabudi Rangkasbitung. Untuk Goes to School ke seluruh pendingin jenjang SMA/SMK dan MA se-Kabupaten Lebak.Namun penyelenggaraan sosialisasi program Goes to Campus dan Goes to School dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU setempat. "Kami belum lama ini sosialisasi program Goes to School di SMA Rangkasbitung dihadiri ratusan pelajar," jelasnya.Ia mengatakan pada sosialisasi program Goes to Campus dan Goes to School melibatkan pembicara dari dosen dan guru sekolah setempat serta KPU Lebak.Dalam sosialisasi itu diharapkan kalangan muda dari mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Lebak bisa membangkitkan semangat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.Selain itu, mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara hati nurani untuk memilih calon presiden dan wakilnya juga anggota legislatif yang nantinya dipilih, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, termasuk DPD."Kami optimistis melalui sosialisasi program Goes to Campus dan Goes to School dapat meningkatkan partisipasi hak pilih pada Pemilu 2024 dari kalangan muda," ungkap Ni'matullah.Menurut dia jumlah peserta Pemilu 2024 diikuti sebanyak 18 partai politik dan disampaikan kepada mahasiswa dan pelajar untuk mengetahuinya secara detail, termasuk jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Lebak di atas 800 orang.Untuk legislatif Kabupaten Lebak terbagi enam daerah pemilihan (dapil) dengan memperebutkan sebanyak 50 kursi pada Pemilu 2024."Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan kegiatan sosialisasi untuk menjaring kalangan muda agar mereka berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024," ujarnya.