Bertemu Habib Novel, Anies Baswedan Dihadiahi Tongkat Tanduk Rusa

Solo: Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan , berkunjung ke Solo dan bertemu dengan Habib Novel Alaydrus, pemilik Pondok Pesantren Ar Raudhah. Dalam kesempatan tersebut, Anies dihadiahi tongkat terbuat dari tanduk rusa oleh Habib Novel Alaydrus."Saya mendapatkan tongkat yang terbuat dari tanduk rusa yang tidak dipotong. Jadi ini (tanduk) lepas sendiri dari rusa yang sudah mati," kata Anies usai pertemuan, di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 28 Oktober 2022.Anies mengaku senang mendapatkan hadiah khusus dari Habib Novel. Dia juga mendoakan agar Habib Novel dimudahkan dalam kegiatan dakwahnya dan jadi teladan bagi semua.Anies juga menekankan tidak ada obrolan politik dalam pertemuan tersebut. Ataupun mendapatkan doa khusus dari Habib terkait dirinya yang nyapres 2024."Kita dengarkan nasihat dari beliau (Habib Novel) sebagai seorang yang jadi rujukan dan kita doakan semoga beliau sehat, dan panjang umurnya. Obrolannga santai, namun penuh dengan nasehat. Nggak ada yang khusus," jelas Anies.Sementara Habib Novel Alaydrus mengungkapkan doa untuk Anies bersifat umum dan tidak ada yang khusus."Intinya kami seperti yang dicontohkan guru saya, siap menerima siapapun. Dan memuliakan tamunya. Pak Anies datang ke sini Salat Jumat, kemudian saya punya ini (tongkat) saya berikan ini. Sesuai sunah Rasul," ungkapnya.