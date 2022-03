Harga Cabai di Solo Melambung Jadi Rp60 Ribu per Kg

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(NUR)

Solo: Harga komoditas cabai di pasar tradisional di Solo, mulai naik menjelang Ramadan. Kenaikan terjadi pada jenis cabai rawit merah, dari Rp30 ribu menjadi Rp60 ribu per kilogram (kg)."Harga cabai naik turun terus sepekan terakhir, seperti cabai rawit merah harga normal biasanya Rp30 ribu per kg. Kemudian naik terus sampai sekarang jadi Rp60 ribu per kg," kata pedagang cabai di Pasar Legi Solo, Budiman, Rabu, 8 Maret 2022.Cabai keriting juga naik dari Rp30 ribu menjadi Rp42 ribu per kg. Kenaikan harga cabai juga terjadi untuk jenis cabai merah besar dari Rp25 ribu menjadi Rp50 ribu per kg.Kemudian harga cabai rawit putih menjadi Rp17 ribu dari sebelumnya Rp13 ribu per kg. Dia menambahkan,kenaikan harga pada komoditas cabai tersebut terjadi akibat curah hujan tinggi yang terjadi akhir-akhir ini.Baca: Harga Cabai di Pasar Tradisional Lamongan Capai Rp65.000 per Kg "Kenaikan harga cabai terjadi karena faktor cuaca atau karena musim hujan. Kemungkinan karena itu cabai menjadi mudah rusak atau busuk. Dan terjadi gagal panen juga sehingga pasokan dari petani berkurang banyak. Sedangkan permintaan tetap banyak," ujar dia.Budiman mengatakan penurunan stok cabai terjadi sejak satu pekan terakhir. Biasanya dalam satu hari dia memiliki persediaan cabai sekitar lima ton untuk semua jenis cabai.Sekarang, hanya ada dua ton cabai per hari. Selain cabai, harga sejumlah bumbu dapur juga mengalami kenaikan.Salah satunya, harga bawang merah semula Rp25 ribu per menjadi Rp30 ribu per kg. Kemudian bawang putih dari Rp24 ribu Rp26 ribu per kg.