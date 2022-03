Kemenkes Gelar Pertemuan Health Working Group G20 dan Side Event Tuberkulosis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Yogyakarta: Kementerian Kesehatan menggelar rangkaian pertemuan Health Working Group (HWG) bertajuk 'Harmonizing Global Health Protocol Standards' di Yogyakarta pada 28-30 Maret 2022.Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Widyawati, mengatakan sebagai bagian dari rangkaian Sherpa Track Presidensi G20 , pertemuan pertama ini digelar secara luring dan daring dengan dihadiri sekitar 70 delegasi mancanegara dan 50 delegasi lokal."Agenda HWG 1 secara khusus akan membahas satu dari tiga isu prioritas bidang kesehatan dalam Presidensi G20 yakni harmonisasi standar protokol kesehatan global untuk perjalanan antar negara," kata Widyawati dalam keterangan pers, Senin, 28 Maret 2022.Baca: Jadi Presidensi G20, Ini Sederet Berkah bagi Indonesia Dia menjelaskan agenda HWG 2 akan membahas membangun ketahanan kesehatan global dan Agenda HWG 3 akan membahas mengenai pembangunan pusat studi serta maknufaktur untuk pencegahan, perdiapan, dan respons terhadap krisis kesehatan yang akan datang.Penyelarasan protokol kesehatan antarnegara sangat dibutuhkan untuk menunjang interkonektivitas dan konektivitas sistem informasi kesehatan dari berbagai negara guna memudahkan perjalanan internasional.Selama 3 hari kedepan, pertemuan HWG 1 akan dibagi dalam 6 sesi diskusi. Sesi 1 membahas tentang Digital Documentation of Covid-19 Certificates, sesi 2 membahas Harmonizing Global Health Protocols, sesi 3 membahas Harmonizing Global Health Protocols, sesi 4 membahas Sharing National Experiences and Best Practices in Implementing Policy and Mutual Recognition, sesi 5 membahas Harmonizing Global Health Protocols dan sesi 6 adalah penutup yakni Follow Up dan Concluding Plennary Session. Masing-masing sesi akan melibatkan pakar dan pemateri dari berbagai negara."Melalui berbagai sesi ini diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan yang dapat mendorong implementasi harmonisasi protokol kesehatan global, sehingga mobilitas antar negara akan semakin terjamin keamanannya serta turut mempercepat pemulihan ekonomi dunia," jelas Widyawati.Menurut dia setelah keenam sesi tersebut selesai, agenda HWG 1 akan dilanjutkan dengan G20 Side Event Tuberkulosis yang berlangsung pada 29-30 Maret 2022.