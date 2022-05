Ramai Lancar, One Way di Cipali Urung Dilaksanakan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Cirebon: Penerapan satu arah atau one way di Tol Cikopo-Palimanan yang infonya akan dilaksanakan sejak siang tadi urung dilaksanakan.General Manager Operation ASTRA Tol Cipali, Suyitno, mengatakan saat ini kondisi arus lalu lintas dari dua arah dalam kondisi ramai lancar."Karena situasinya ramai lancat, one way belum diberlakukan," kata Suyitno saat dikonfirmasi, Kamis, 5 Mei 2022.Baca: Volume Kendaraan Masuk Jakarta dari Tol Cikampek Utama Naik 68% Suyitno mengaku belum mengetahui secara pasti kapan one way akan diberlakukan di Tol Cipali. Karena menurutnya penerapan one way merupakan kewenangan dari kepolisian.Suyitno juga mengimbau kepada para pengguna jalan untuk mematuhi aturan berkendara dengan tidak memotong di median jalan. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pengguna jalan, untuk tidak berhenti di bahu jalan karena sangat membahayakan."Tetap berhati-hari dan menjaga jarak aman, serta berkendara dengan batas kecepatan minimal 60 KM/Jam dan batas maksimal 100 KM/Jam," ungkapnya.