Jelang Tahun Baru, Harga Cabai Di Pasar Solo Meroket

Solo: Harga komoditas cabai di pasar tradisional Solo meroket menjelang momen tahun baru 2023. Salah satunya cabai jenis rawit yang sebelumnya di harga Rp23 ribu per kilogram, naik menjadi Rp50 ribu per kilogram.Kemudian harga cabai merah keriting naik menjadi Rp35 ribu per kilogram dari harga sebelumnya, Rp20 ribu per kilogram. Kenaikan harga komoditas cabau tersebut dipicu faktor cuaca."Karena hujan terus, banyak (cabai) yang busuk. Selain itu kalau Natal dan Tahun Baru kan selalu naik harganya karena banyak yang membutuhkan," ujar salah satu penjual cabai di Pasar Gedhe Solo, Samini, di Solo, Jawa Tengah, Jumat, 30 Desember 2022.Sementara itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Solo melakukan pantauan harga komoditas sembako di sejumlah pasar tradisional di Solo. TPID Kota Solo memastikan angka inflasi terkendali mendekati tahun baru.Hasil pantauan di pasar, TPID Kota Solo mendapati beberapa harga sembako mengalami kenaikan, di antaranya komoditas cabai. Namun untuk komoditas sembako lainnya relatif stabil bahkan beberapa di antaranya turun."Dari pantauan harga, dibandingkan dengan harga pekan lalu sejumlah barang sembako mengalami penurunan. Salah satunya daging ayam dari Rp32 ribu per kilogram turun jadi Rp30 ribu per kilogram. Kemudian untuk harga beras saat ini normal lagi, dari sebelumnya naik Rp500 per kilogram," papar Kepala Perwakilan BI Solo Nugroho Joko Prastowo di sela sidak, Jumat, 30 Desemver 2022.Dia optimistis angka inflasi di Kota Solo jelang akhir tahun ini cukup terkendali. Bahkan angka inflasi bulan Desember 2022 bakal membaik dibandingkan dengan periode sama tahun lalu."Kami (TPID) yakin secara year on year kalau di November kan masih 7,29 persen. Insyaallah hingga akhir bulan ini inflasi bisa di bawah tujuh persen. Dari pantauan harga ini kami optimistis harga bisa membaik," bebernya.