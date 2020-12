Rektor Positif Covid-19, ITS Lockdown hingga Januari 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menghentikan segala aktivitas di lingkungan kampus menyusul Rektor ITS Surabaya, Jawa Timur, Mochamad Ashari, positif covid-19. "Larangan ini berlaku bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan (tendik), mahasiswa, mitra, dan masyarakat umum. Kecuali tenaga kesehatan, Satuan Keamanan Kampus (SKK), Satgas Covid-19, tenaga sarana prasarana (Sarpras) yang sedang bertugas, dan warga di kompleks Perumahan ITS," kata Kepala Unit Komunikasi Publik (UKP) ITS, Anggra Ayu Rucitra, Sabtu, 26 Desember 2020.Pembatasan tersebut, lanjut Anggara, mencakup seluruh fasilitas akademik dan umum di lingkungan kampus. Ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan pimpinan pada 24 Desember 2020, dan akan berlangsung selama 17 hari, terhitung mulai 25 Desember 2020 hingga 10 Januari 2021 mendatang.Meski demikian, semua dosen dan tendik diharapkan tetap bekerja dari rumah pada hari kerja. Mereka juga dilarang melakukan perjalanan ke luar kota, baik untuk kepentingan kedinasan maupun kepentingan pribadi.Baca juga: Tugu-Titik Nol Kilometer Yogyakarta Buka saat Malam Tahun Baru "Jika diketahui ada pelanggaran, dapat dijatuhkan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.Dalam waktu dekat, menurut Anggra, Biro Sarana Prasarana ITS bersama Satgas Covid-19 ITS akan segera melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan di seluruh kawasan kampus. Ia juga berpesan bagi seluruh warga ITS yang sedang sakit, mengetahui ada yang sakit, serta ingin mengetahui langkah dan pencegahan covid-19, dapat menghubungi Hotline Satgas Covid-19 ITS di 08113010103.Keluarga besar ITS diharapkan untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan sungguh-sungguh, menjaga kesehatan keluarga, menghindari pertemuan atau berkerumun yang berpotensi terjadinya penularan covid-19.“Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu ingat jaga protokol kesehatan dan jaga imunitas tubuh," katanya.(MEL)