Khofifah Pastikan Suplai dan Harga Bahan Pokok Stabil Kecuali Minyak Curah

Surabaya: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melakukan sidak ke pasar untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok di Jatim. Khofifah pun memastikan harga bahan pokok stabil kecuali minyak goreng curah."Memasuki awal Ramadan ini, saya ingin memastikan bahwa suplai logistik bahan pangan di Pasar Larangan Sidoarjo ini, pada dasarnya semua stabil kecuali minyak goreng curah," kata Khofifah saat mengecek harga bahan pokok di Pasar Larangan, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu, 2 April 2022.Baca: Fraksi NasDem Ingatkan Pemerintah Fokus Penuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat saat Ramadan Khofifah mengatakan sebagian besar rata-rata harga bahan pokok di pasar masih sesuai dengan data dari Sistem Informasi Ketersediaan Perkembangan Bahan Pokok (SISKAPERBAPO) per 1 April 2022. Di mana harga daging sapi berkisar di Rp113 ribu per kg sedangkan daging ayam Rp35 ribu per kg."Kalau untuk daging sapi, supply dan harganya stabil. Daging ayam yang sedikit di atas HET. Kemarin masih di standar HET, tapi hari ini ada kenaikan Rp3.000 per kilo," jelasnya.Sementara harga rata-rata untuk telur ayam adalah Rp24 per kg, bawang merah dihargai Rp27 ribu per kg, dan bawang putih Rp25 ribu per kg. "Untuk harga telur ayam di bawah HET sedikit jadi Rp 23.000 per kilo. Yang lain seperti bawang merah hari ini stabil, tapi cenderung sedikit mengalami penurunan harga," ungkapnya.Kemudian harga cabai, gula, dan beras cenderung normal. Di mana harga cabai berada di angka Rp39 ribu per kg untuk cabai merah besar keriting, Rp48 ribu per kg untuk cebai merah besar biasa, dan Rp40 ribu per kg untuk cabai rawit."Cabai, beras, dan gula stabil dan harganya normal. Pada dasarnya beras dan gula ini kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat. Alhamdulillah, supply-nya dan harganya stabil," bebernya.Meski begitu, kata Khofifah, harga dan suplai minyak minyak goreng curah masih menjadi persoalan. Saat ini Jatim masih membutuhkan ketercukupan dan percepatan supply untuk minyak goreng curah. "Jadi, ada yang sudah satu bulan ataupun dua minggu belum mendapatkan suplai minyak goreng curah. Ini persoalan nasional yang mudah-mudahan bisa disuplai lebih cepat dan lebih merata," katanya.Khofifah menyatakan sebelumnya telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Perdagangan dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Hal tersebut menghasilkan supply minyak goreng curah dari Kalimantan, tetapi selanjutnya otoritas pindah ke kementerian lain."Jadi waktu itu juga sempat di-drop di Pasar Larangan ini adalah minyak goreng curah dari Kalimantan. Kemudian stock berikutnya setelah siap, ada perpindahan tanggung jawab dari Kemendag ke Kemenperin . Kita berharap awal Romadlan ini suplai minyak goreng curah bisa lancar," ujarnya.