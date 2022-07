Harga Cabai Naik Drastis Jelang Hari Raya Iduladha 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MBM)

Bengkulu: Menjelang Hari Raya Iduladha kenaikan harga bahan pokok seperti cabai terus melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp120.000 per Kg. Tingginya harga cabai dikeluhkan banyak masyarakat, terlebih saat Iduladha sangat membutuhkan bahan pokok.Salah satu pasar tradisional yang membuat masyarakat terkejut dengan harga cabai, yaitu Pasar Minggu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Harga cabai di pasar tersebut yakni Rp120.000 per Kg yang dikhususkan pada cabai rawit setan. Terlebih saat masih menyentuh harga normal cabai rawit setan hanya sekitar Rp50.000 per Kg.“Untuk cabai merah keriting dijual dengan harga Rp95.000 per Kg – Rp100.000 per Kg. Dari harga normal yang hanya dikisaran Rp35.000 per Kg – Rp40.000 per Kg,” tutur presenter Metro TV Reno Reksa dalam tayangan Headline News, Kamis, 7 Juli 2022.Tingginya harga cabai dikeluhkan oleh warga dan terpaksa mengurangi porsi cabai yang digunakan dalam pelengkap bumbu khususnya jelang Hari Raya Iduladha.Adapun, sejumlah komoditas pangan lain juga ikut mengalami kenaikan, baik harga bawang merah dan sayur mayur. Kenaikan harga tersebut berkisar Rp6.000 – Rp8.000 dari harga normal. Atas permasalahan yang ada, masyarakat berharap agar harga bahan pokok mengalami penurunan dalam waktu dekat ini. (