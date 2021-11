World Superbike Mandalika Disebut Tingkatkan Penumpang di Bandara Soetta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta , Tangerang, menunjukan adanya kenaikan. Angka tersebut menyentuh pada 80 ribu penumpang per harinya."Yang kami pantau masih sekitar 70-80 ribu penumpang per harinya, baik itu berangkat maupun yang datang di Bandara Soekarno-Hatta," kata Senior Manager Of Branch Communication & Legal Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura II, M Holik Muardi, Kamis, 18 November 2021.Baca: Pabrik Helm di Sepatan, Kabupaten Tangerang Ludes Dilalap Si Jago Merah Holik menjelaskan adanya ajang World Superbike Mandalika, Nusa Tenggara Barat, dan telah dibukanya pariwisata di Bali, mempengaruhi pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta."Karena ada beberapa event yang berlangsung baik itu di Bali maupun di Mandalika dan aksesnya melalui Bandara Soekarno-Hatta salah satunya. Sehingga itu menyebabkan itu ada sedikit peningkatan penumpang itu sendiri," jelasnya.Holik menambahkan pergerakan penumpang mencapai 80 ribu itu tidak terjadi setiap hari. Namun lanjutnya hanya pada hari-hari tertentu seperti di akhir pekan."Dari sebelumnya sekitar 70 ribu penumpang per hari, di saat waktu-waktu tertentu ada sekitar 80 ribu penumpang per hari. Namun ini, tidak fix atau masih fluktuatif," ungkapnya.Sementara kata Holik, untuk pergerakan pesawat per harinya terdapat sekira 560 sampai 600 penerbangan.