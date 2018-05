Oman Air Mulai Beroperasi di Terminal 3 Bandara Soetta Besok

Setelah Malaysia Airlines pada Senin 9 April 2018 dan Thai Airways pada Selasa 1 Mei 2018 lalu, kini Oman Air akan melayani penerbangan internasional di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa 8 Mei 2018. Sebelumnya Oman Air beroperasi di Terminal 2.PT Angkasa Pura II berharap pengguna jasa mengamati tiket, gate dan terminal keberangkatan. Maskapai ini akan menempati counter check-in di Island B counter No 21-26.Executive General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II, M Suriawan Wakan mengatakan, pihaknya telah menambah berbagai fasilitas untuk mendukung perpindahan tersebut.Seperti perangkat-perangkat informasi dan komunikasi pelayanan yang super modern, yakni e-parking, crowd management system, free wifi, self check-in (on progress), digital banner, e-kiosk wayfinding, body scanner, autogate imigrasi, trolley management system serta e-survey toilet dan valet parking. Penambahan fasilitas itu mampu menarik perhatian pebisnis.“Para pelaku bisnis penerbangan tentu mengamati peningkatan pelayanan kami selama ini yang berkelanjutan. PT Angkasa Pura II secara terus menerus mengoptimalkan pelayanan untuk lebih mudah dan memuaskan,” tuturnya, Jumat 4 Mei 2018.Pada 2017, jumlah penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 63 juta. Tahun 2018 ini, Wakan menargetkan tembus 70 juta penumpang.“Tahun ini kami telah berkomitmen akan tampilkan pelayanan lebih maksimal. Termasuk rencana revitalisasi Terminal 1 dan Terminal 2,” ucapnya.(LDS)