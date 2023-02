Selesaikan Sengketa Tanah Sriwedari, Gibran Minta Doa Habib Novel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Solo: Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta doa pada Pimpinan Majelis Ilmu dan Dzikir Ar Raudhoh Solo, Habib Novel untuk kelancaran penyelesaian sengketa tanah Sriwedari. Tanah Sriwedari tengah dalam sengketa antara Pemkot Solo dengan ahli waris belasan tahun terakhir."Saya tadi ke Habib Novel khusus minta didoakan masalah Sriwedari. Khusus minta didoakan, biar kita diberi kemudahan (selesaikan sengketa)," ujarnya, di Solo, Rabu, 1 Februari 2023.Habib Novel merupakan salah satu tokoh yang memberikan masukan pada mantan Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo untuk membangun masjid di atas tanah Sriwedari. Saat ini, penyelesaian pembangunan masjid tersebut terhenti karena sengketa kembali memanas.Gibran optimistis persoalan sengketan tanah Sriwedari tersebut dapat diselesaikan tahun ini. Kemudian, proses revitalisasi kawasan Sriwedari akan segera dilanjutkan setelah sengketa selesai, termasuk pembangunan masjid."Habib Novel itu termasuk yang memberi masukan ke Pak Purnomo untuk membangun masjid salah satunya. Saya tadi minta pada beliau, minta doanya. Ini semoga bisa kita teruskan, ini kita sudah mulai kerjabakti," ujar dia.Gibran mengaku mendapatkan respons positif dari Habib Novel. Bahkan Habib Novel menawarkan bantuan untuk membantu kerja bakti bersih-bersih kawasan Sriwedari."Habib malah menawarkan, kalau perlu santri-santri dikerahkan untuk kerja bakti. Ya kalau ada rejeki ikut menyumbang ikut membantu, intine itu," ungkapnya.Di sisi lain, terkait dana penyelesaian pembangunan masjid di Sriwedari, dia yakin akan segera mendapatkannya. Pembangunan masjid Sriwedari saat ini sudah mencapai 80 persen dan terhenti sekitar dua tahun terakhir akibat sengketa."Tentang pendanaan, akan datang sendiri kalau sudah ada kepastian kepemilikan. Makanya saya tadi minta doa, biar kita diberi kemudahan," ucap Gibran.