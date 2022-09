Stabilisasi Harga Pangan, Bulog Tangerang Edarkan Beras Medium KPSH

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Badan Urusan Logistik ( Bulog ) Sub Divisi Regional (Divre) Tangerang mulai menyalurkan beras ketersediaan pasokan stabilisasi harga (KPSH). Ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kekhawatiran tingginya angka inflasi Kepala Bulog Sub Divre Tangerang, Nolly Desiyanti, mengungkapkan berbagai upaya akan dilakukan Bulog Sub Divre Tangerang, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, dalam memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan dan stabilisasi harga-harga."Fungsi kita salah satunya, stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen. Saat ini stabilsasi harga beras di tingkat konsumen kami telah menyalurkan beras KPSH," kata Nolly, Sabtu, 17 September 2022.Baca: Demi Tekan Inflasi, Badan Pangan Nasional Terbitkan Regulasi Penyaluran CBP Dia menerangkan beras kualitas medium yang disebar Bulog ke masyarakat Tangerang melalui pedagang-pedagang beras tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET), Rp9.450 per kilogram. Sebab, pedagang membeli di Bulog dengan harga Rp8.300 per kilogram."Beras medium kita jual Rp8.300, dari pedagang tidak boleh menjual lebih dari HET beras medium di atas Rp9.450 tapi rata-rata mereka jual diharga Rp9.000 per kilogram," ucap dia.Sementara, penjualan beras medium biasanya diedarkan dengan kemasan per 5 kilogram yang dihargai Bulog senilai Rp41.500."Kalau pedagang, mereka jual 5 kilo itu Rp45 Ribu, kalau pengecer pasti diatas harga itu," ujar Nolly.