Kota Bandung Butuh 30 Kolam Retensi untuk Atasi Banjir

(MEL)

Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, terus berupaya membangun kolam retensi di setiap sudut wilayah . Hal itu sebagai upaya meminimalisasi banjir di sejumlah titik.Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung, Dini Dianawati, menerangkan, data genangan per 2021 yaitu 1.035 meter persegi dengan durasi genangan 31 menit 36 detik."Saat ini kita kelola supaya durasinya berkurang," katanya, saat menghadiri peresmian Kolam Retensi Bima, Selasa, 30 Agustus 2022.Ia menerangkan, untuk target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah terpenuhi 9 kolam retensi. Namun luas genangan tetap direduksi agar berkurang."Target RPJMD itu 9 untuk tahun ini. Luas genangan tetap reduksi agar berkurang," tuturnya.Saat ini, jumlah volume tampungan kolam retensi yang telah terbangun sebesar 44,113.63 meter kubik. Jika semua volume banjir diatasi dengan kolam retensi, jumlah kebutuhan kolam retensi di kota Bandung sebesar 273,856.73 meter kubik. Sehingga asumsi 1 kolam retensi luas kolam 3000 meter persegi, tinggi 3 meter, volume 9000 meter kubik. Sehingga dibutuhkan 30 kolam retensi di Kota Bandung."Sub DAS Cibereum membutuhkan 3 kolam retensi. Sub DAS Cicadas membutuhkan 3 kolam retensi. Sub DAS Cidurian membutuhkan 3 Kolam retensi. Sub DAS Cikapundung membutuhkan 7 kolam retensi, Sub DAS Cinambo membutuhkan 2 kolam retensi, dan Sub DAS Citepus membutuhkan 12 kolam retensi," jelasnya.