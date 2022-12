Kaleidoskop 2022 Tangerang: Sidang Indra Kenz Hingga Oknum PNS Kabupaten Tangerang Terduga Teroris

1. Sidang Indra Kenz di Pengadilan Negeri Tangerang





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Prilly Latuconsina Akuisisi Persikota Tangerang



3.Tol Bitung Banjir

4. Densus 88 Antiteror Tangkap Teroris PNS di Kabupaten Tangerang

(WHS)

Tangerang: Berbagai peristiwa terjadi di Tangerang sepanjang 2022 yang menjadi perhatian publik. Beberapa peristiwa seperti sidang Indra Kenz, artis Prilly Latuconsina mengakuisisi klub Persikota Tangerang, hingga Tol Bitung banjir mewarnai berita yang menyita perhatian publik tahun ini.Indra Kesuma alias Indra Kenz , terdakwa kasus investasi bodong trading binary option binomo menjalani sidang perdana pada Jumat, 12 Agustus 2022. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang itu diikuti terdakwa secara virtual.Indra Kenz telah melakukan tindak pidana penipuan investasi aplikasi Binomo yang merugikan 108 orang dengan total kerugian sebesar Rp73,1 miliar. Penyidik telah menyita barang bukti dan aset tersangka, di antaranya dokumen dan barang bukti elektronik, mobil Tesla, tiga rumah, 12 jam tangan mewah berbagai merk, dan uang tunai Rp1,64 miliar.Saat penundaan pembacaan putusan itu, berbagai peristiwa pun terjadi di luar ruang sidang PN Tangerang. Salah satunya terjadi kericuhan yang dipicu seorang konten kreator bernama Paris Fernandes, juga terkenal sebagai youtubers dengan kata 'Salam dari Binjai' itu hadir dalam persidangan membawa poster diduga untuk memberikan dukungan terhadap Indra Kenz.Sementara, di dalam ruang sidang majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Indra Kenz 10 tahun penjara."Dijatuhkan hukuman kepada Indra Kesuma selama 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar," ujar ketua hakim Rachman Rajaguguk di ruang sidang utama Pengadilan Tangerang, Senin, 14 November 2022.Indra Kenz dituntut Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Pertimbangan hakim menjatuhkan 10 tahun penjara ke Indra Kenz, lantaran para korban itu dianggap telah melakukan praktek perjudian."Karena para trader (korban) dalam hal ini telah melakukan tindak pidana perjudian. Selain itu, harta Indra Kenz pun sudah disita, sudah dimiskinkan, selama proses hukum dia (Indra Kenz) juga kooperatif," ujar Humas Pengadilan Negeri (PN) Tangerang Arief Budi Cahyono.Persikota Tangerang resmi diakuisisi artis Prilly Latuconsina. Prilly mengatakan, alasannya mengakusisi Persikota Tangerang yang kini tengah menjalani di liga 3 Indonesia, sangat sederhana. Dia hanya ingin melihat Persikota bisa berjaya dan disegani kembali di kancah sepakbola Tanah Air."Selain itu aku pun lahir, besar, dan tinggal di Kota Tangerang. Jadi aku ingin membawa kembali klub kebanggaan masyarakat Kota Tangerang bisa disegani," katanya.Prilly mengaku jika dirinya ingin ikut berproses bersama dengan klub Persikota yang saat ini berada di Liga 3. Prilly menganggap Persikota sebagai tim yang memiliki sejarah yang panjang dan pernah berkiprah di kasta tertinggi sepakbola Indonesia pada masanya."Karena aku baru di dunia sepakbola, jadi aku perlu mempelajari prosesnya, dengan secara terbuka, transparan, agar kita bisa bareng-bareng naik Liga 1. Itu alasannya saya pilih Persikota," jelasnya.Hujan deras yang melanda wilayah Tangerang, sejak Minggu, 13 November 2022, menyebabkan terjadinya banjir di area pintu keluar Tol Bitung jalur Tangerang-Merak. Luapan air menggenangi di KM 26 area pintu keluar Tol Bitung yang mengharuskan penutupan akses di jalur tol tersebut."Ketinggian air secara perlahan mulai berangsur-angsur surut dari yang sebelumnya sekitar satu setengah meter kini sudah dibawah satu meter lebih," ujar Kepala Induk PJR Bitung AKP Suwito, Selasa, 15 November 2022.Banjir di Tol Bitung itu pun menyedot perhatian pemerintah daerah. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, banjir yang terjadi di pintu keluar Tol Bitung kemarin merupakan kejadian yang luar biasa. Agar tidak terulang, pihaknya tengah mencari solusi agar kejadian tersebut tidak berlarut-larut."Banjir kemarin sangat luar biasa sekali. Kita kumpulkan seluruh stakeholder terkait penanganan banjir di Tol Bitung. Kita sama-sama berkolaborasi untuk memecahkan masalah," ujar Zaki.Menurut Zaki, banjir kemarin tidak hanya terjadi di Tol Bitung saja, melainkan melanda di wilayah lainnya di Kabupaten Tangerang. Meski demikian, dirinya pun tidak akan menyalahkan instansi dari manapun terkait banjir yang terjadi berhari-hari tersebut."Tidak hanya terjadi di Desa Kadu, Kecamatan Curug dan pintu keluar Tol Bitung saja, namun juga melanda wilayah lainnya. Kita tidak mau saling tuduh, saling menyalahkan tapi paling tidak langkahnya nanti konkret dan jelas agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," katanya.Seorang tersangka teroris, TO, ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. TO ditangkap di Jalan Perumahan Samawa Village, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Sepatan, Tangerang, Banten.Tersangka beralamat di Perumahan Samawa Village, Blok D4 No. 1 Kel. Jatimulya Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang, Banten (Domisili). Dia ditangkap Densus dari Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) DKI Jakarta.Sedangkan TO merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang. Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, Azis Gunawan.Azis menuturkan, TO menjadi PNS pertama kali bekerja di Dinas Pertanian. Azis menambahkan, TO merupakan lulusan dari Universitas Lampung (Unila).