Kendaraan di Gerbang Tol Kalikangkung Meningkat 12%

Semarang: Kepolisian Daerah Jawa Tengah mencatat adanya kenaikan arus kendaraan sebanyak 12% pada hari kedua penerapan sistem jalur satu arah (one way system) di gerbang tol Kalikangkung, Semarang.Direktur Lalu Lintas Polda Jateng, Kombes Agus Suryo Nugroho, mengatakan kendaraan dari arah Jakarta yang keluar di pintu tol Kalikangkung, Semarang, sampai tadi pagi berjumlah 52 ribu unit."Kemarin jumlah kendaraan dari 27 ribu unit naik 42 ribu unit. Terus, tadi pagi 52 ribu unit. Jadi ada kenaikan arus 12 persen. Malam ini belum ada update," kata Agus di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 29 April 2022.Baca: 136.789 Pemudik Datang dan Pergi di Bandara Soetta Meski begitu, Agus menegaskan pada hari kedua one way system berjalan, arus mudik di gerbang tol Kalikangkung masih lancar."Saat ini one way saya monitoring melalui helikopter, sepanjang tol jalur A dan B sampai Kalikangkung cukup lancar, tidak ada perlambatan. Peningkaan arus iya, tapi karena dua jalur, digunakan tetap lancar," jelas Agus.Menurut Agus kelancaraan arus kendaraan di gerbang tol Kalikangkung terjadi berkat rekayasa lalu lintas yang diterapkan Polda Jawa Tengah. "Kita melakukan rekayasa pengalihan arus dari jakarta jalur A kita keluarkan di Kaliwungu, sehingga di sini (Kalikangkung) normal. Sementara, ekor di sini kita kirim ke pintu tol Krapyak," ungkap Agus.Agus meminta pemudik setiap tiga jam sekali singgah ke rest area untuk melakukan istirahat. "Saya harapkan pemudik cek kendaraan, bensin, dan stamina supaya selamat sampai tujuan," ujarnya.