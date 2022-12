Kaleidoskop 2022 Kota Solo: Pernikahan Adik Presiden Hingga Ngunduh Mantu Kaesang-Erina

1. Pernikahan Adik Jokowi dan Ketua MK

2. ASEAN Para Games dan G20





3. Muktamar Muhammadiyah dan Konser Musisi Internasional

4. Pernikahan Kaesang-Erina

Solo: Kota Solo menjadi pusat tajuk pemberitaan nasional sepanjang 2022 ini. Pasalnya, banyak even atau kegiatan berskala nasional dan internasional diselenggarakan di kota yang dipimpin putra sulung Presiden Joko Widodo ini.Selain itu, beberapa peristiwa yang menarik perhatian masyarakat Indonesia juga terjadi di Solo tahun ini. Salah satunya pernikahan antara adik Presiden Joko Widodo , Idayati dengan Ketua MK (saat itu) Anwar Usman.Pernikahan yang digelar tanggal 26 Mei 2022, di Gedung Graha Saba Buana tersebut sempat dinyinyir warganet sebagai upaya mempertahankan dinasti politik Jokowi. Namun, putra sulung Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menampik nyinyiran warganet tersebut."Makannya tanya ke Bu Ida (Idayati) langsung, jangan ke saya. (Soal politik dinasti) Lha salahe opo (salahnya apa), ke Bu Ida saja yang mau menikah. Politik dinasti opo to, tiga periode? Yang bersangkutan (Presiden Jokowi) saja sudah menolak tiga periode, iseh dipermasalahke (masih dipermasalahkan)," kata Gibran saat dimintai tanggapan tentang anggapan pernikahan politik antara Idayati-Amwar Usman tersebut.Usai ramai pembicaraan tentang pernikahan Idayati-Anwar Suman menyedot perhatian, Kota Solo kembali menjadi fokus pandangan saat ditunjuk sebagai penyelenggara even olahraga tingkat internasional, ASEAN Para Games (APG) 2022. Penunjukan Kota Solo sebagai tuan rumah APG 2022 sendiri dilakukan Januari 2022.Sedangkan APG 2022 diselenggarakan pada Juli 2022. Dalam waktu singkat, nyatanya APG 2022 yang digelar di Solo berjalan sukses dibawah komando Gibran selaku Ketua Panitia Penyelenggara.Target juara umum bagi tim Indonesia oleh Menpora Zainuddin Amali sukses diraih. Indonesia berhasil menjadi juara umum dengan raihan 175 medali emas, 144 medali perak, 106 medali perunggu dalam APG 2022."Keluar sebagai juara umum dengan perolehan 175 medali emas, 144 medali perak, dan 106 medali perunggu, dengan total perolehan medali 425 adalah kontingen Indonesia,” papar Zainuddin.Selanjutnya, setelah APG 2022, Kota Solo juga ditunjuk sebagai salah satu kota penyelenggara even internasional G20. Pertemuan Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) G20 di Solo yang diselenggarakan tanggal 5-7 Juli 2022 tersebut mendorong realisasi tiga agenda utama yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Salah satunya bagaimana memperkuat infrastruktur kesehatan global," kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI Djatmiko Bris Witjaksono.Kemudian, even nasional yang juga diselenggarakan di Kota Solo dan mampu menyedot perhatian adalah Muktamar ke 48 Muhammadiyah. Even dengan agenda pemilihan Ketua PP Muhammadiyah periode 2023-2028 tersebut diselenggarakan 18-20 November 2022.Selama tiga hari pelaksanaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Kota Solo, diperkirakan terjadi perputaran uang sekitar Rp1 triliun."Pasti (Rp1 triliun) transaksinya itu. Masih ditambah lagi dari hotel, meski kebanyakan penggembira pada pelaksanaan Muktamar di Solo ini ditampung di sekolah-sekolah. Tapi banyak juga hotel dan penginapan di Solo full booked selama tiga hari," urai Ketua Panitia Penerima, Sofyan Anif, di Solo.Sementara itu, sejumlah konser penyanyi nasional dan internasional juga diadakan di Kota Solo. Di antaranya grup rock asal Amerika Serikat Dream Theatre. Kemudian penyanyi ibu kota diantaranya Dewa 19, Padi Reborn, Maliq n De Essential, Tulus.Menutup akhir tahun, acara Ngunduh Mantu pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep menjadi puncak euforia warga Solo khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum.Pernikakan Kaesang dengan Erina Gudono yang berasal dari Yogyakarta juga digadang menjadi pemicu perdamaian musuh bebuyutan derbi Mataram. Pernikahan yang dihelat tanggal 10 November (di Yogyakarta) dan 11 November (di Solo) tersebut kemudian memunculkan hastag Mataram Is Love.