57 Formasi Tes CPNS di Jatim Nihil Peminat

(LDS)

Surabaya: Sebanyak 57 dari 1.408 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jawa Timur sepi peminat. Mayoritas formasi tersebut di jabatan dokter pesialis pada unit kerja di luar Surabaya atau pada Rumah Sakit UPT Dinas Kesehatan yang jarang diminati oleh pelamar.Kekosongan formasi ini juga terjadi pada tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non guru. Dari 868 formasi yang tersedia, 102 di antaranya nihil peserta."Penyebabnya, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, dikarenakan tidak memiliki pengalaman kerja yang relevan pada bidang jabatan minimal tiga tahun, yang ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni, Kamis, 2 September 2021.Sedangkan pelaksanaan tes CPNS akan digelar di beberapa lokasi, salah satunya ditempatkan di Graha Unesa untuk peserta dari Jatim. Untuk peserta yang memilih tes di Graha Unesa sebanyak 24.529 CPNS dilaksanakan 14 September - 5 Oktober 2021 (22 hari) dan 1.034 orang PPPK Non Guru waktu ujian tanggal 6 Oktober 2021 (1 hari).Peserta luar Jatim pelaksanaan ujian tanggal 3-17 Oktober 2021 bertempat di Kantor Regional BKN dan UPT BKN terdekat dengan domisili peserta."Peserta luar Jatim 4.297 orang CPNS dan 53 orang PPPK Non Guru. Sebanyak enam orang CPNS memilih lokasi tes di Luar Negeri. tiga orang di Riyadh, satu orang masing-masing di Tokyo, London dan Kinibalu," jelasnya.Pelaksanan tes dibatasi tiga sesi per hari, dan persesi disediakan 100 menit untuk CPNS dan 130 menit untuk PPPK Non Guru. Panitia menyedianan 400 laptop per sesi."Sehingga memungkinkan maksimal menampung 1.200 orang per hari, kecuali hari Jum’at hanya 800 orang/hari," ujarnya.Indah berharap peserta datang lebih awal, maksimal 1,5 jam sebelum ujian dimulai. Karena menerapkan protokol kesehatan ketat, peserta harus datang lebih awal. Indah mengimbau pada para peserta untuk tidak percaya pada oknum yang mengiming-imingi bisa menjamin lulus tes CASN. Sebab, tes CPNS dilakukan secara digital."Jangan percaya pada orang yang menjamin bisa meluluskan tes CASN. Apalagi sampai mereka minta sejumlah uang. Saya jamin itu adalah penipuan," katanya.Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.