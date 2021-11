Harga Telur dan Minyak Goreng di Malang Dipantau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Malang: Permintaan sembako dari pembeli maupun konsumen di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut lantaran Kabupaten Malang sudah memasuki PPKM Level 2.Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Donny Kristian Bara'langi, mengatakan aktivitas masyarakat di Kabupaten Malang saat ini sudah mulai tinggi. Kemudian sudah banyak tempat wisata, warung, hotel dan tempat publik yang sudah mulai buka."Saat ini di Kabupaten Malang bersamaan dengan mulainya musim penghujan, Alhamdulillah distribusi Sembako tidak ada hambatan dan stok bahan pokok masih cukup aman," kata Donny di Malang, Rabu, 17 November 2021.Baca: Viral Video 'Selebgram Ambon Es Batu', Live Berhubungan Seks di Hotel Sebelumnya Satgas Pangan Polres Malang melakukan inspeksi mendadak (Sidak) stok dan harga Sembako di Pasar Singosari dan Pasar Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa 16 November 2021. Sidak ini dilakukan untuk memantau harga sembako.Donny menjelaskan harga sembako seperti harga daging sapi dan daging ayam masih stabil. Sedangkan harga minyak goreng curah dan harga beras mengalami sedikit kenaikan."Harga sembako di pasar masih stabil, seperti halnya harga daging sapi Rp110 ribu per kilogram, harga daging ayam Rp31 ribu per kilogram," jelasnya.Sedangkan harga minyak goreng curah Rp19 ribu per kilogram yang mengalami sedikit kenaikan sekitar Rp2 ribu. Kemudian harga beras Rp9 ribu sampai Rp10 ribu.Donny menegaskan Satgas Pangan Polres Malang selalu melakukan koordinasi dengan stakeholder apabila ada hambatan dalam pendistribusian sembako di pasar."Kegiatan ini akan kita laksanakan secara berkelanjutan, untuk upaya deteksi dini agar tidak sampai terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali," ungkapnya.Selain pasar, Satgas Pangan Polres Malang juga melakukan sidak di Peternakan Ayam Petelur di Desa Putar Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Sidak ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait kenaikan harga telur yang terjadi akhir-akhir ini."Saat ini di Kabupaten Malang bersamaan dengan mulainya musim penghujan, didapati ada kenaikan harga telur. Dengan kenaikan harga telur tersebut para peternak saat ini bisa mendapatkan untung, mengingat beberapa bulan kemarin selalu merugi karena harga pakan yang mahal dan harga telur cukup murah," jelasnya.Donny menjelaskan untuk harga telur di tingkat peternak mulai mengalami kenaikan dari harga awal Rp15 ribu per kilogram menjadi Rp20 ribu per kilogram. Untuk di tingkat konsumen harganya berkisar Rp23 ribu sampai Rp24 ribu per kilogram."Tidak ada gejolak menonjol baik ditingkat peternak maupun konsumen. Sesuai penekanan dari pimpinan, bahwa kami akan terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan di wilayah Kabupaten Malang," ujarnya.