Harga Sembako di Jayapura Masih Normal

Jayapura: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Provinsi Papua menyatakan hingga kini belum ada kenaikan harga sembako menjelang Ramadan 1444 Hijriah di Jayapura."Memang belum ada kenaikan harga sembako, kecuali harga cabai besar yang mencapai Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram," kata Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri pada Disperindagkop dan UMKM Papua Baji Idrus Baka, di Jayapura, Kamis, 2 Maret 2023.Dia mengakui, pihaknya terus memonitor perkembangan harga terutama di pasar, namun sejauh ini masih stabil.Selain itu, menjelang Idulfitri 1444 H, akan dilaksanakan pasar murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan. Pasar murah itu bekerja sama dengan berbagai pihak."Sehingga bukan cuma sembako yang dijual tetapi juga hasil peternakan dan pertanian," kata Baji Idrus Baka.GM Saga Abepura Jayapura Haris Manuputty secara terpisah mengakui harga sembako masih normal dan belum ada kenaikan.Harga gula pasir Rp15.000 per kg, Gulaku Rp17.500 per kg, beras Raja Angsa 25 kg Rp241.000 per karung, beras 99 kemasan 20 kg Rp291.500 per karung.Kemudian Beras Betet 20 kg Rp287.000 per karung, beras Betet 25 kg Rp356.500 per karung, tepung terigu Rp13.000 per kilogram, Bimoli Rp25.000 per liter, Bimoli Rp49.000 per dua liter,??????? Seira Rp39.000 per dua liter, Sedap Rp39.000 per dua liter,??????? Sunco Rp49.500 per dua liter."Selanjutnya Dancow instant Rp97.500 per 800 gram, Dancow cokelat Rp86.500 per 800 gram, Chil Mil Gold Rp184.500 per 800 gram, Chil Kid Gold Rp168.000 per 800 gram, dan Chil School Gold Rp148.500 per 800 gram," kata Harris Manuputty.Sementara itu, harga berbagai hasil pertanian di Pasar Hamadi Jayapura tercatat sebagai berikut: tomat Rp8.000 per kg, cabai kecil Rp60.000 per kg, cabai keriting Rp50.000 per kg, wortel Rp20.000 per kg, bawang merah antarpulau Rp50.000 per kg, dan bawang merah lokal Rp35.000 per kg, buncis Rp15.000 per kg.