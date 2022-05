One Way dari GT Kalikangkung Sampai Halim Diberlakukan Mulai Besok, Polrestro Bekasi Siapkan Personel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ALB)

Bekasi: Pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota menyebut bahwa rekayasa lalu lintas one way atau satu jalur akan digelar mulai besok, Jumat, 6 April 2022."Tanggal 6, tanggal 7 dan tanggal 8 itu, sekaligus sosialisasi ke masyarakat, akan dilakukan one way dari (GT) Kalikangkung Jawa Tengah sampai dengan Halim," kata dia di Bekasi, Kamis 5 Mei 2022.Dia menjelaskan, masyarakat dari arah sebaliknya yaitu Jakarta ke arah Jawa nantinya akan melewati jalur alternatif yang ada."Dia akan melewati jalur arteri yang ada. Karena selama 3 hari itu, sebagaimana arahan dari Dirlantas, selama 3 hari itu akan diberlakukan one way dari Kalikangkung sampai dengan Jakarta," ujarnya.Baca: 195 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada H+1 Lebaran Hengki menyatakan, personel dari Polres Metro Bekasi Kota dan Pemkot Bekasi akan melakukan pengamanan arus balik di jalur arteri.Pihaknya pun telah memasang rambu berikut informasi mengenai rekayasa lalu lintas tersebut. Termasuk, membagikannya ke grup WhatsApp warga agar dapat mengatur perjalanannya.