Karya Sineas Indonesia Bersaing di Kompetisi Utama Festival Film Berlinale

Berlin: Salah satu karya sineas Indonesia bersaing di Berlinale, salah satu festival film internasional bergengsi di sektor perfilman. Dalam gelaran ke-72 Berlinael, "Before, Now and Then" masuk ke dalam kompetisi utama untuk memperebutkan piala beruang emas dan beruang perak. Film ini menjadi film Indonesia pertama dalam kategori bergengsi tersebut. Film adaptasi novel ini, mampu menyedot ratusan penonton dari berbagai kalangan. Bahkan, tiket premier film tersebut ludes terjual.“Jadi kebanggaan tersendiri buat saya pribadi, terutama untuk seluruh tim dari film ini. Untuk menembus ke Berlinale aja udah sebuah kebanggaan," ujar pemeran film 'Before, Now and Then', Ibnu Jamil, dalam program Newsline di Metro TV, Minggu, 13 Januari 2022.Karya sineas Indonesia yang memiliki nama lain NANA itu tersebut akan bersaing dengan 16 film lainnya. Masuk ke dalam kompetisi utama untuk memperebutkan piala beruang emas dan beruang perak.Setiap tahun, Berlinale akan memutarkan film dari berbagai kategori, antara lain, competition, generation, dan panorama. Berlinale kali ini, dilaksanakan dengan menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat. Peserta harus sudah divaksin dan wajib mengenakan masker.