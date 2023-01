Diimingi Uang Rp50 Ribu, Bocah di Malang Nyaris Diculik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MEL)

Malang: Seorang siswa SDN 2 Baturetno di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, diduga hampir menjadi korban penculikan orang tidak dikenal (OTK), Senin 30 Januari 2023. Siswa kelas III berinisial ND, sempat diberikan uang Rp50 ribu oleh terduga pelaku."Saat itu, ND memang berjalan sendirian. Tidak bareng teman-temannya. Tiba-tiba didatangi orang tidak dikenal," kata Kepala Desa Baturetno, Sukirno.Kasus ini pun telah dilaporkan ke polisi. Petugas dari Polsek Dampit, Polres Malang, telah mendatangi rumah ND untuk mengonfirmasi kebenaran kabar percobaan penculikan tersebut."Benar, tadi sudah saya tanyakan kepada siswa yang bersangkutan," kata Kapolsek Dampit, AKP Agung Hartawan.Berdasarkan pengakuan ND, ia didatangi oleh OTK mengendarai sepeda motor saat jam pulang sekolah sekitar pukul 10.00 WIB. Lalu OTK itu menawari ND untuk diantar pulang sembari mengiming-imingi uang Rp50 ribu.Kepada polisi, ND mengaku tidak menghiraukan tawaran OTK tersebut. ND langsung berlari dan mengatakan sempat dikejar oleh OTK. "Namun, pengejarannya gagal saat ND berbelok masuk ke dalam gang sempit," ujarnya.Atas peristiwa itu, Agung mengimbau kepada warga Kecamatan Dampit untuk tetap waspada. Meski kasus penculikan ini gagal terjadi, para orang diminta untuk terus memantau kondisi anak-anaknya.