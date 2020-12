Aceh Yakin Mampu Keluar dari Pandemi Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Banda Aceh: Gubernur Aceh Nova Iriansyah optimistis mampu keluar dari pandemi covid-19 dengan belajar dari tragedi tsunami yang pernah meluluhlantakkan Bumi Serambi Makkah pada 26 Desember 2004."Peringatan ini hendaknya menjadi media untuk membangun kekuatan masyarakat Aceh dalam menghadapi berbagai bencana baik alam maupun bencana non-alam yang kerap terjadi di negeri kita," kata Nova, pada peringatan tragedi tsunami Aceh, Sabtu, 26 Desember 2020.Lanjutnya, seperti bencana saat ini yang masih mengancam yaitu banjir, tanah longsor, dan termasuk yang sangat meresahkan yaitu pandemi covid-19.Baca juga: GeNose Target Deteksi Covid-19 terhadap 1,2 Juta Orang per Hari "Berbagai macam upaya pengurangan risiko kita lakukan. Namun sebagai muslim, kita tidak boleh lupa, bahwa risiko bencana itu akan terhindari dengan jalan meminta ampun dan bertaubat kepada Allah," ujarnya.Nova menamabahkan, meskipun bencana tsunami telah 16 tahun berlalu, ia meyakini hal itu masih berbekas di hati dan ingatan masyarakat Aceh."Tsunami mengingatkan kita bahwa negeri ini termasuk salah satu kawasan yang rawan bencana, peringatan tsunami tahun ini pula mesti dijadikan sebagai momentum untuk membentuk kesadaran dan lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT," jelasnya.Di sisi lain, Nova pun berterima kasih kepada 53 negara yang telah membantu Aceh pada masa sulit usai tsunami. Bantuan tersebut sangat dirasakan masyarakat yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.Baca juga: Refleksi 16 Tahun Tsunami Aceh Digelar Sesuai Prokes Covid-19 "Tercatat tidak kurang dari 53 negara yang telah berkontribusi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana," tutur dia.Ucapan terima kasih itu, kata Nova, bahkan dituangkan dalam monumen Thanks to The World dan Thank You and Peace yang bertuliskan nama dan bendera negara serta ekspresi rasa syukur dalam bahasa masing-masing negara, di sepanjang jogging track lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Aceh."Untuk semua itu, sekali lagi atas nama pribadi dan Pemerintah Aceh kami mengucapkan terima kasih," ungkapnya.(MEL)