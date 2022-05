Polda jateng Bakal Terapkan One Way Lokal Dukung Arus Balik di Tol Kalikangkung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WHS)

Semarang: Polda Jawa Tengah mulai menerapkan sistem satu arah (one way system) mulai 6-9 Mei 2022 di gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Sistem satu arah itu diberlakukan untuk mengantisipasi lonjakan arus balik Lebaran Idulfitri 2022."Mulai hari ini one way nasional arus balik dari Kalikangkung, Semarang, sampai kilometer 47," kata Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi, Semarang, Jateng, Jumat, 6 Mei 2022.Namun, apabila sistem satu arah nasional belum mampu mengurai kepadatan arus balik, Polda Jawa Tengah bakal menerapkan sistem satu arah lokal sejak dari Bawen, Semarang."Mana kala kita evaluasi arus balik padat sebelum Kalikangkung, akan one way lokal dari Bawen. Tapi itu nunggu evaluasi kalau ada kepadatan," ujar Luthfi menegaskan.Apabila sistem satu arah lokal juga tidak kunjung mengurai kepadatan kendaraan, kata Luhfi, Polda Jawa Tengah siap 'membuang' arus balik sejak dari pintu tol Sragen, Jawa Tengah."Kalau masih terjadi kepadataan, dari Sragen kita buang arus balik ke arteri," tegas Luhfi.Dalam kesempatan itu, Luthfi mengeluarkan evaluasi penanganan arus mudik Lebaran Idulfitri 2022. Menurut Luthfi, puncak arus mudik Lebaran terjadi pada 30 April 2022."62 ribu kendaraan masuk Kalikangkung, tapi semua lancar," tegas Luthfi.