4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan di Serang, 1 Orang Tewas di Tempat

Tangerang: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan empat kendaraan terjadi di Jalan Raya Serang-Pandeglang pada Sabtu, 28 Mei 2022. Akibat insiden tersebut, satu orang tewas. Dirlantas Polda Banten Kombes Budi Mulyanto mengatakan kecelakaan itu melibatkan empat kendaraan, yakni motor Yamaha Jupiter MX nomor polisi A-4536-FH yang dikemudikan AN, 38 dengan penumpang AR,19; dan motor Honda Verza nomor polisi A-4139-LZ yang dikemudikan KK, 34.Lalu, mobil Suzuki Carry Pick Up nomor polisi B-9440-NUA yang dikemudikan MR, 33, dengan penumpang HR, 26; dan bus Hino Sri Maju Prima nomor polisi A7682-U dengan pengemudi KS, 53."Awalnya motor Yamaha Jupiter MX dan motor Honda Verza sebelum kejadian berjalan di belakang bus dari arah Serang menuju Pandeglang. Tiba di tempat kejadian kedua motor tersebut mendahului dari sebelah kanan bus," ujarnya, Sabtu, 28 Mei 2022.Baca: Kecelakaan Mobil Vs Motor di Kota Serang, 2 Orang Tewas Budi menuturkan setelah mendahului diduga kedua motor tersebut tersenggol dan terjatuh. Kemudian, motor Yamaha Jupiter MX tertabrak mobil Suzuki Carry Pick Up yang berjalan dari arah berlawanan."Setelah menabrak, kemudian mobil Suzuki Carry Pick Up hilang kendali dan menabrak bus," jelas dia.Budi menambahkan akibat kejadian tersebut satu orang tewas di tempat dan empat orang mengalami luka-luka. Keempat orang yang mengalami luka-luka telah dibawa ke rumah sakit terdekat guna dilakukan perawatan."Satu korban meninggal ditempat, yakni pengemudi motor Yamaha Jupiter MX. Kemudian penumpang motor Yamaha Jupiter MX serta pengemudi motor Honda Verza, pengemudi dan penumpang mobil Suzuki Carry Pick Up mengalami luka-luka," jelasnya.Budi mengimbau agar pengendara disiplin dan mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. "Utamakan keselamatan karena keluarga menanti di rumah," ucap dia.