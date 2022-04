Marbut On The Road, Bersihkan Masjid Saat Bulan Ramadan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Semarang: Terdapat sebuah komunitas tim masjidku yang melakukan marbut on the road di bulan Ramadan . Marbut on the road atau aksi bersih-bersih masjid ini dilakukan oleh sekitar 125 anggota. Mereka sudah berkeliling ke berbagai masjid di kabupaten dan kota se-Jawa Tengah.“Bahkan sampai ke luar provinsi ke masjid Agung kota Cirebon,” ujar presenter Metro Tv, Fifi Aleyda Yahya dalam program Good News di Metro Tv, Rabu, 13 April 2022.Hingga kini total sudah terdapat sekitar 200 masjid yang sudah mereka bersihkan. Kegiatan sosial marbut on the road mengajak pemuda untuk bersama-sama peduli dengan rumah ibadah umat muslim untuk selalu membersihkannya.Bersih-bersih masjid ini dilaksanakan dalam waktu sepekan sekali dan dilakukan secara bergilir dari desa ke desa. Penggagas marbut on the road mengatakan kegiatan ini sudah berjalan sekitar tiga tahun dan semua pekerja melakukannya secara sukarela.Membersihkan masjid juga dapat menjadi sarana edukasi baik untuk relawan maupun masyarakat karena manfaat yang dirasakan relawan adalah rasa memiliki terhadap tempat ibadah. (