Harga Jual Gabah di Cirebon Melonjak, Per Kg Rp8.000

Cirebon: Melonjaknya harga beras di wilayah Cirebon Jawa Barat, diduga karena tingginya harga gabah di tingkat petani. Bahkandi Cirebon, jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon Imam Firdaus Jamal membenarkan hal tersebut. Imam menuturkan, bahwa harga gabah di Cirebon, saat ini mencapai Rp 8.000 per kilogram (kg).Iamenjelaskan bahwa HPP pembelian Gabah Kering Panen (GKP) Bulog, yaitu Rp5.100 per kg. Sedangkan saat ini, harga GKP sudah mencapai Rp6.300 per kg.Kenaikan juga dialami pada harga Gabah Kering Giling (GKG), yaitu Rp7.000 per kg. Sedangkan saat ini, harga GKG di petani, sudah mencapai Rp8.000 per kg."Karena harga gabahnya naik, harga berasnya juga ikut naik," kata Imam, Kamis, 7 September 2023.Bukan hanya harganya yang naik, saat ini stok gabah juga cukup sulit didapatkan karena banyak petani yang gagal panen dan gagal tanam.Pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa sejumlah usaha penggilingan padi di wilayah Cirebon dan sekitarnya kesulitan untuk mendapatkan gabah."Selain harganya naik, gabahnya juga susah dicari," ucap Imam.Naiknya harga beras dikeluhkan oleh sejumlah warga dan pedagang di Cirebon, Jawa Barat. Mereka menyebut kenaikan harga beras cukup signifikan.Saat ini, harga beras medium termurah bisa mencapai Rp13.500 hingga Rp14.500 per kg. Padahal, jika dalam, harga beras medium hanya dijual dengan harga Rp12.000 per kg. Naiknya harga beras ini juga mengakibatkan sejumlah pedagang tidak berani membeli dalam jumlah banyak."Harganya kemahalan, enggak berani beli banyak," kata Casini, pedagang beras di Pasar Kramat Kota Cirebon.