UMKM Kota Tangerang Didorong Optimalkan Teknologi Digital

Tangerang: Wali Kota Tangerang , Arief R Wismansyah, mendorong pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) maupun Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ) bisa mengoptimalkan teknologi digital Selain bisa memperluas pemasaran, pemanfaatan teknologi digital juga bisa menekan angka inflasi akibat penurunan daya beli masyarakat."Sekarang ini eranya digital, banyak orang yang lebih memilih untuk belanja melalui platform digital, karena praktis. Untuk itu para pelaku UMKM harus bisa mengoptimalkannya, dengan memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing," kata Arief di Tangerang, Kamis, 9 Maret 2023.Arief menjelaskan jika UMKM bisa menerapkan harga yang bersaing, otomatis akan meningkatkan daya beli masyarakat. "Kalau daya beli masyarakat bagus ekonomi tumbuh dan inflasi bisa ditekan," jelasnya.Arief berharap dengan kualitas produk-produk IKM dan UMKM kota Tangerang yang memenuhi standar internasional dan harga yang bisa bersaing, produk-produk tersebut bisa tembus pasar nasional bahkan internasional."Kami terus berupaya memfasilitasi bapak ibu pelaku usaha agar produk-produk bapak ibu bisa tembus ke pasar nasional. Artinya tinggal ditingkatkan lagi agar lebih bagus," ungkapnya.Untuk itu perusahaan ritel dan grosir digital Scan and Go menjajal peruntungannya di Kota Tangerang untuk berinvestasi. Alasannya untuk mendukung pusat perbelanjaan dan para UMKM di Kota Tangerang dapat diminati."Kami hadir di Kota Tangerang di Mal CBD Ciledug, tujuannya agar pusat perbelanjaan kembali bergairah serta para pelaku UMKM pun bisa menitipkan di gerai kami, agar dapat diminati masyarakat," kata CEO Scan and Go, Agung Tianara.Agung mengatakan pihaknya menyediakan metode belanja kekinian, yakni dilakukan secara offline dan online melalui aplikasi e-commers, trolly yang dapat discan, dan belanja dari rumah, yang dapat dimanfaatkan oleh warga Kota Tangerang.Sementara Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kota Tangerang, Teguh Heriyadi, mengatakan kehadiran Scan and Go merupakan kebanggan bagi Pemerintah Kota Tangerang."Gerai ini hadir, mencerminkan Kota Tangerang masih menjadi incaran para pelaku usaha atau investor untuk berinvestasi," jelas Teguh.