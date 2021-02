Densus 88 Antiteror Tangkap Terduga Teroris di Mojokerto

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Mojokerto: Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap seorang terduga teroris di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat, 26 Februari 2021. Terduga teroris berinisial ME ditangkap tanpa perlawanan.Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander membenarkan adanya penangkapan terduga teroris tersebut. “Memang benar ada kegiatan tim Densus 88 Mabes Polri, yang dibantu tim dari Polda Jatim dan Polres Mojokerto,” kata Dony melalui sambungan telepon.Menurut Dony, ME ditangkap seorang diri tanpa perlawanan di indekosnya di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dari rumah kos pria yang berprofesi sebagai penjual minyak wangi online tersebut, Tim Densus menyita sejumlah barang bukti.“Dari rumah kosnya, tim Densus menyita laptop, memory card, kartu ATM, serta ponsel milik ME. Lebih jelasnya akan dirilis oleh Kabid Humas Polda Jatim,” ujar Dony.Baca: Palak Toko di Solo, 9 Preman Bersamurai Ditangkap Usai ditangkap di rumah kosnya, lanjut Dony, Tim Densus 88 membawa ME ke rumahnya di Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Jarak antara rumah kos dengan rumahnya, sekitar 5 Km. Di rumah ini petugas juga melakukan penggeledahan. Meski demikian, istri dan anak ME tidak ikut ditangkap.“Hanya ME saja dan langsung dibawa ke Polda Jawa Timur,” pungkas Dony.(ALB)