Tangerang: Teknologi hijau ramah lingkungan digaungkan di World Economics Forum. Teknologi yang mengedepankan pelestraian alam itu digaungkan oleh Greenhope.CEO Greenhope, Tommy Tjiptadjaja mengatakan, sebagai salah satu perusahaan yang aktif di bidang pelestarian alam dalam sektor perekonomian, Greenhope kembali terpilih untuk mewakili Indonesia di World Economics Forum 2023 yang digelar Davos-Klosters, Swiss pada16-20 Januari 2023.Tommy mengatakan, Greenhope juga menjadi salah satu dari 16 perusahaan inovator yang diakui oleh The Schwab Social Innovation Forum Awards. "Greenhope juga menjadi salah satu dari 435 inovator ternama yang beroperasi di lebih dari 190 negara. Hal ini menunjukkan peran Greenhope dalam meningkatkan perubahan model kehidupan sosial dari yang konsumtif negatif menjadi produksi dan konsumsi positif," kata Tommy, Jakarta, 21 Januari 2023.Tommy berharap, di masa depan Greenhope dapat menjadi agen perubahan dalam memajukan kesetaraan, keseimbangan perkembangan dan pelestarian alam melalui bisnis yang didasari sosial dan perkembangan ekonomi. Dalam kesempatan itu, Greenhope juga menjadi salah satu perusahaan yang berhasil menjalankan social media campaign bersama The Schwab Foundation.Social media campaign tersebut diluncurkan melalui media sosial Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, hingga WeChat dan Weibo khusus untuk World Economic Forums. Sedangkan, campaign yang berfokus pada Schwab Foundation for Social Entrepreneurship diluncurkan melalui media sosial seperti Twitter, LinkedIn, Facebook, dan Instagram."Harapannya, Greenhope dapat terus menjadi agen perubahan yang berhasil mewakili Indonesia dalam forum-forum kancah internasional lainnya di tahun berikutnya. Terlebih lagi, Greenhope telah membuktikan kemampuannya dalam memberikan kesadaran dan mendorong pelestarian alam di Indonesia melalui perkembangan bisnis dan ekonomi di Indonesia," ujar dia.Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi hijau ramah lingkungan ini memiliki tiga produk teknologi bahan baku plastik ramah lingkungan yang sudah mendunia. Seperti Oxium yang digadang sebagai solusi terjangkau untuk menjadikan plastik konvensional menjadi murah terurai di TPA.Kemudian ada juga Ecoplas, dan Naturloop yang merupakan bahan baku plastik yang berbahan terbarukan dari singkong dan tanaman lainnya. Ecoplas dan Naturloop adalah generasi terbaru plastik ramah lingkungan yang memiliki kemampuan terurai kurang dari 2 tahun untuk Ecoplas dan Naturloop bisa dikomposkan.Lebih dari pada itu, Greenhope juga aktif berkolaborasi dengan produsen dan lembaga masyarakat nasional dalam mendistribusikan produk yang dapat mengurangi potensi kerusakan alam ini. Harapannya, ketiga produk Greenhope dapat menjadi solusi untuk mengatasi polusi dan limbah sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas."Greenhope menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran akan pemeliharaan bumi secara luas," katanya.